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Низкие цены и красивые женщины: в Британии рекламируют полеты в Украину с Ryanair

STYLERLIFE        26.03.2018 - 16:34
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Туристов завлекают дешевым пивом и стоимостью проживания

В Великобритании рекламируют полеты в Украину с лоукостером Ryanair, рассказывая о красивых женщинах и низких ценах. Об этом пишет британское издание​ The Sun.

Так, в статье говорится о стоимости проживания в Украине и дешевом пиве.

"Британцам, которые соблазнятся дешевыми полетами, понравятся и цены, которые они встретят в Украине. В прошлом году средняя цена пива в Украине составила 1,15 фунта, а в отдельных местах пиво можно приобрести всего за 50 пенсов. Обед из трех блюд в ресторане среднего уровня стоит около 15,26 фунтов, а пачка сигарет "Marlboro" – 79 пенсов", – сказано в тексте статьи.

В издании рассказывают о том, что номер в трехзвездочном отеле можно найти за 15 фунтов за ночь, а кровать в хостеле стоит от 3 фунтов, что очень дешево для Британии.

"Основной причиной того, почему ребята хотят ехать в Украину, это то, что здесь одни из самых красивых женщин в мире", – сказал один из организаторов поездок из Британии в Киев.

Напомним, как соцсети всколыхнул приход крупнейшего европейского лоукостера в нашу страну.

Ирландский лоукостер Ryanair и международный аэропорт "Борисполь"  23 марта подписали совместный договор о сотрудничестве.

Напомним, в интервью STYLER участники популярной группы "Даха Браха" высказались об украинской культуре (видео: video.rbc.ua)

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Теги: путешествие, туризм
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