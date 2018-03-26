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Низькі ціни та красиві жінки: у Британії рекламують польоти в Україну з Ryanair

STYLERLIFE        26.03.2018 - 16:34
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Туристів приваблюють дешевим пивом та вартістю проживання

У Великобританії рекламують польоти в Україну з лоукостером Ryanair, розповідаючи про красивих жінок і низьких цінах. Про це пише британське видання The Sun.

Так, у статті йдеться про вартість проживання в Україні і дешеве пиво.

"Британцям, які спокусяться дешевими польотами, сподобаються і ціни, які вони зустрінуть в Україні. У минулому році середня ціна пива в Україні склала 1,15 фунта, а в окремих місцях пиво можна придбати всього за 50 пенсів. Обід з трьох страв в ресторані середнього рівня коштує близько 15,26 фунтів, а пачка цигарок "Marlboro" – 79 пенсів", – сказано в тексті статті.

У виданні розповідають про те, що номер у тризірковому готелі можна знайти за 15 фунтів за ніч, а ліжко в хостелі коштує від 3 фунтів, що дуже дешево для Британії.

"Основною причиною того, чому хлопці хочуть їхати в Україну, це те, що тут одні з найкрасивіших жінок в світі", – сказав один з організаторів поїздок з Британії в Київ.

Нагадаємо, як соцмережі сколихнув прихід найбільшого європейського лоукостера в нашу країну.

Ірландський лоукостер Ryanair і міжнародний аеропорт "Бориспіль" 23 березня підписали спільний договір про співпрацю.

Нагадаємо, в інтерв'ю STYLER учасники популярного гурту "Даха Браха" висловилися про українську культуру (відео: video.rbc.ua)

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Теги: подорож, туризм
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