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"No fear": Мадонна прямо на сцені загорнулася у прапор України (відео)

Мадонна підтримала Україну (фото: instagram.com/madonna)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Мадонна приємно вразила українців. Вона прямо на сцені загорнулася у прапор нашої країни. Окрім цього, зірка виступала у капелюхах від відомого дизайнера Руслана Багінського.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), це сталося на концерті Мадонни у Лондоні. Відео зі співачкою розмістили у мережі український дизайнер Руслан Багінський та блогер Ваня Рассел.

Мадонна загорнулася у прапор України - як це було

Учора співачка дала перший концерт у рамках світового турне. Зірка виступала у Лондоні, під час виконання пісні Don’t cry me Argentina Мадонна стояла біля сходинок, до неї підійшла напівоголена танцівниця, яка тримала у руках прапор України.

Співачка продовжувала виконувати трек, а дівчина з наліпками на грудях накинула стяг на плечі зірки. Мадонна загорнулася у прапор та підтримувала його руками. Усе це сталося на очах у фанів, які аплодували та кричали, чим висловили свою підтримку діям артистки.

Після цього зірка пройшлася сценою, підняла вгору руку та декілька разів вигукнула: "No fear!".

Мадонна вийшла на сцену у капелюхах від українського дизайнера - що про це відомо

На своїй сторінці в Instagram Багінський розмістив новий допис, у якому публічно звернувся до Мадонни та подякував їй за підтримку. Співачка приміряла декілька образів з аксесуарами від українця.

"Дякую, Мадонна! За те, що вірили в мене з самого початку. За вашу неймовірну підтримку. Майже вісім років разом. Наша історія, яка приходить до цієї дивовижної ночі. Дякую, що зробили мене частиною вашого свята", - написав Багінський.

Багінський публічно звернувся до Мадонни (скріншот)

Дизайнер зазначив, що Мадонна підтримує не тільки його бренд, а й усю Україну. За словами Багінського, співачка завжди була прикладом, а її присутність у його житті він назвав найбільшою честю. 

Нагадаємо, раніше донька Мадонни відтворила її легендарний кліп Frozen.

Також ми розповідали, що речник СБУ Артем Дехтяренко одружився з телеведучою.

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