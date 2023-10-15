"No fear": Мадонна прямо на сцені загорнулася у прапор України (відео)

Мадонна загорнулася у прапор України - як це було

Учора співачка дала перший концерт у рамках світового турне. Зірка виступала у Лондоні, під час виконання пісні Don’t cry me Argentina Мадонна стояла біля сходинок, до неї підійшла напівоголена танцівниця, яка тримала у руках прапор України.

Співачка продовжувала виконувати трек, а дівчина з наліпками на грудях накинула стяг на плечі зірки. Мадонна загорнулася у прапор та підтримувала його руками. Усе це сталося на очах у фанів, які аплодували та кричали, чим висловили свою підтримку діям артистки.

Після цього зірка пройшлася сценою, підняла вгору руку та декілька разів вигукнула: "No fear!".

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На своїй сторінці в Instagram Багінський розмістив новий допис, у якому публічно звернувся до Мадонни та подякував їй за підтримку. Співачка приміряла декілька образів з аксесуарами від українця.

"Дякую, Мадонна! За те, що вірили в мене з самого початку. За вашу неймовірну підтримку. Майже вісім років разом. Наша історія, яка приходить до цієї дивовижної ночі. Дякую, що зробили мене частиною вашого свята", - написав Багінський.

Багінський публічно звернувся до Мадонни (скріншот)

Дизайнер зазначив, що Мадонна підтримує не тільки його бренд, а й усю Україну. За словами Багінського, співачка завжди була прикладом, а її присутність у його житті він назвав найбільшою честю.