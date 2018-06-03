Ночи станут теплее: синоптики дали прогноз погоды на начало недели

Со вторника ожидается похолодание

Начало недели в Украине будет теплым и в большинстве регионов страны будет сухо. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 4 июня будет тепло, местами даже жарко, в большинстве регионов страны будет сухо и солнечно. Дожди ожидаются только в восточных и южных областях страны.

Зонты понадобятся жителям Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +27 градусов днем и от +13 до +15 ночью.

На остальной территории Украины будет сухо. Температура воздуха днем будет от +25 до +28 градусов. Ночью станет теплее. В большинстве регионов ночная температура воздуха будет колебаться от + 14 до +16 градусов.

В столице 4 июня будет тепло, от + 25 до + 28 градусов. Ночная температура не превысит +15 градусов. Ветер будет переменным, 3-8 м/с.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Во вторник, 5 июня, ожидается ухудшение погодных условий по всей территории страны. Ожидаются дожди, местами с грозами. Сухо будет только в восточных регионах. Температура воздуха в большинстве областей поднимется до 30 градусов тепла. Прохладнее будет только на западе страны, там синоптики обещают от +23 до +25 градусов тепла.

В Киеве 5 июня ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза. Температура воздуха днем от +24 до +26 градусов, ночью от +14 до +16 градусов.

В среду, 6 июня, в западных областях станет еще прохладнее, там температура воздуха опустится до +18 +21 градуса. Дожди переместятся в южные и восточные регионы страны. Температура воздуха также опустится, до +23 +25 градусов.

Температура воды в Черном и Азовском морях +19 +22 градуса. Вода в Днепре возле Киева прогрелась до +21 градуса.

Кстати, синоптики дали прогноз погоды на 4-6 июня.

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Видео: video.rbc.ua