Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ночі стануть тепліше: синоптики дали прогноз погоди на початок тижня

STYLERLIFE        03.06.2018 - 20:30
Фото: Погода (pixabay.com/pixel)
Фото: Погода (pixabay.com/pixel)

З вівторка очікується похолодання

Початок тижня в Україні буде теплим та в більшості регіонів країни буде сухо. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У понеділок, 4 червня, буде тепло, місцями навіть спекотно, в більшості регіонів країни буде сухо і сонячно. Дощі очікуються тільки в східних і південних областях країни.

Парасольки знадобляться жителям Харківської, Луганської, Донецької, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Температура повітря коливатиметься від +24 до +27 градусів, вдень від +13 до +15 вночі.

На решті території України буде сухо. Температура повітря вдень буде від +25 до +28 градусів. Вночі стане тепліше. У більшості регіонів нічна температура повітря коливатиметься від + 14 до +16 градусів.

У столиці 4 червня буде тепло, від + 25 до + 28 градусів. Нічна температура не перевищить +15 градусів. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У вівторок, 5 червня, очікується погіршення погодних умов по всій території країни. Очікуються дощі, місцями з грозами. Сухо буде тільки в східних регіонах. Температура повітря в більшості областей підніметься до 30 градусів тепла. Прохолодніше буде тільки на заході країни, там синоптики обіцяють від +23 до +25 градусів тепла.

У Києві 5 червня очікується короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Температура повітря вдень від +24 до +26 градусів, вночі від +14 до +16 градусів.

У середу, 6 червня, в західних областях стане ще прохолодніше, там температура повітря опуститься до +18 +21 градуса. Дощі перемістяться в південні і східні регіони країни. Температура повітря опуститься до +23 +25 градусів.

Температура води в Чорному й Азовському морях +19 +22 градуси. Вода в Дніпрі біля Києва прогрілася до +21 градуса.

До речі, синоптики дали прогноз погоди на 4-6 червня.

Рекомендуємо подивитись: Яке значення має це свято

Відео: video.rbc.ua

Дощі відступають: синоптики розповіли в яких регіонах буде сонячно То прохолодно, то жарко: синоптики дали прогноз погоди на 4-6 червня
Теги: погода, прогноз погоды, синоптик
У Києві розгромили торговий центр і закрили "Ашан": усі подробиці
"Такий молодий": помер відомий український хореограф
"Піар будь-яку ціну": Сніжана Єгорова звільнилася з телеканалу "Прямий" із-за неприємного інциденту
"Був моїм учителем": MONATIK висловив співчуття про смерть друга-хореографа
On Top