Ночі стануть тепліше: синоптики дали прогноз погоди на початок тижня

З вівторка очікується похолодання

Початок тижня в Україні буде теплим та в більшості регіонів країни буде сухо. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У понеділок, 4 червня, буде тепло, місцями навіть спекотно, в більшості регіонів країни буде сухо і сонячно. Дощі очікуються тільки в східних і південних областях країни.

Парасольки знадобляться жителям Харківської, Луганської, Донецької, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Температура повітря коливатиметься від +24 до +27 градусів, вдень від +13 до +15 вночі.

На решті території України буде сухо. Температура повітря вдень буде від +25 до +28 градусів. Вночі стане тепліше. У більшості регіонів нічна температура повітря коливатиметься від + 14 до +16 градусів.

У столиці 4 червня буде тепло, від + 25 до + 28 градусів. Нічна температура не перевищить +15 градусів. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У вівторок, 5 червня, очікується погіршення погодних умов по всій території країни. Очікуються дощі, місцями з грозами. Сухо буде тільки в східних регіонах. Температура повітря в більшості областей підніметься до 30 градусів тепла. Прохолодніше буде тільки на заході країни, там синоптики обіцяють від +23 до +25 градусів тепла.

У Києві 5 червня очікується короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Температура повітря вдень від +24 до +26 градусів, вночі від +14 до +16 градусів.

У середу, 6 червня, в західних областях стане ще прохолодніше, там температура повітря опуститься до +18 +21 градуса. Дощі перемістяться в південні і східні регіони країни. Температура повітря опуститься до +23 +25 градусів.

Температура води в Чорному й Азовському морях +19 +22 градуси. Вода в Дніпрі біля Києва прогрілася до +21 градуса.

До речі, синоптики дали прогноз погоди на 4-6 червня.

Рекомендуємо подивитись: Яке значення має це свято

Відео: video.rbc.ua