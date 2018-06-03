То прохладно, то жарко: синоптики дали прогноз погоды на 4-6 июня

В Украине ожидаются регулярные перепады температуры воздуха

По прогнозам синоптикам, украинцы на следующей недели должны быть готовы к резким перепадам темепературы – ожидаются то дожди, то жара, то холода.

Резкое похолодание будет ощутимо особенно ночью. Также по всей территории страны пройдут дожди, но поочередно, пишет "Сегодня".

Понедельник, 4 июня, будет довольно теплый – температурный режим не изменится и останется на уровне предыдущего дня – 24-26 днем и 12-14 ночью. Но вот дожди, наконец, покинут западные области и будут поливать лишь центральные регионы Украины.

Скриншот: segodnya.ua

Начиная со вторника, 5 июня, почти всю территорию Украины накроют дожди с грозами, и только на востоке, кроме Харьковской области, будет сухо и солнечно. Несмотря на дождливую погоду, температура воздуха подпрыгнет до 30 градусов. На Западе все еще будет умеренно тепло – 23-25, а вот в восточных, центральных (кроме Киевской области) и южных областях наступит настоящее лето с температурой в 27-30 градусов. Теплее станут и ночи – 14-16 тепла, а на юге до +18.

Скриншот: segodnya.ua

В среду, 6 июня, грозовой фронт сместится на восток и юг страны – там пройдут дожди. Кроме того, в Украине резко снизится температура – в западных и центральных областях всего 18-21, в восточных областях – 22-24 и на юге немного теплее – 23-25.

Скриншот: segodnya.ua

Ранее синоптики дали прогноз на воскресенье, 3 июня.

Видео: video.rbc.ua