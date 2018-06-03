Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

То прохладно, то жарко: синоптики дали прогноз погоды на 4-6 июня

STYLERLIFE        03.06.2018 - 08:21
Фото: (pixabay.com/brigachtal)
Фото: (pixabay.com/brigachtal)

В Украине ожидаются регулярные перепады температуры воздуха

По прогнозам синоптикам, украинцы на следующей недели должны быть готовы к резким перепадам темепературы – ожидаются то дожди, то жара, то холода.

Резкое похолодание будет ощутимо особенно ночью. Также по всей территории страны пройдут дожди, но поочередно, пишет "Сегодня".

Понедельник, 4 июня, будет довольно теплый – температурный режим не изменится и останется на уровне предыдущего дня – 24-26 днем и 12-14 ночью. Но вот дожди, наконец, покинут западные области и будут поливать лишь центральные регионы Украины.

Скриншот: segodnya.ua

Начиная со вторника, 5 июня, почти всю территорию Украины накроют дожди с грозами, и только на востоке, кроме Харьковской области, будет сухо и солнечно. Несмотря на дождливую погоду, температура воздуха подпрыгнет до 30 градусов. На Западе все еще будет умеренно тепло – 23-25, а вот в восточных, центральных (кроме Киевской области) и южных областях наступит настоящее лето с температурой в 27-30 градусов. Теплее станут и ночи – 14-16 тепла, а на юге до +18.

Скриншот: segodnya.ua

В среду, 6 июня, грозовой фронт сместится на восток и юг страны – там пройдут дожди. Кроме того, в Украине резко снизится температура – в западных и центральных областях всего 18-21, в восточных областях – 22-24 и на юге немного теплее – 23-25.

Скриншот: segodnya.ua

Ранее синоптики дали прогноз на воскресенье, 3 июня.

Видео: video.rbc.ua

"Комары активизировались": синоптик рассказала, в каких регионах ждать грозу Жара и суточные дожди: синоптики обрадовали украинцев приятным прогнозом
Теги: погода
Украинский журналист на росТВ разозлил пропагандистов Кремля, напомнив о лжи Путина (видео)
На глазах полиции: мать погибшей Ирины Бережной облили зеленкой (видео)
В Киеве дети установили новый танцевальный рекорд: яркие фото
Тина Кароль выделила полмиллиона гривен на помощь детям
On Top