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То прохолодно, то жарко: синоптики дали прогноз погоди на 4-6 червня

STYLERLIFE        03.06.2018 - 08:21
Фото: (pixabay.com/brigachtal)
Фото: (pixabay.com/brigachtal)

В Україні очікуються регулярні перепади температури повітря

За прогнозами синоптиків, українці наступного тижня повинні бути готові до різких перепадів темепературы – очікуються то дощі, то спека, то холод.

Різке похолодання буде відчутно особливо вночі. Також по всій території країни пройдуть дощі, але по черзі, пише "Сегодня".

Понеділок 4 червня, буде досить теплий – температурний режим не зміниться і залишиться на рівні попереднього дня – 24-26 вдень і вночі 12-14. Але ось дощі, нарешті, покинуть західні області і будуть поливати лише центральні регіони України.

Скріншот: segodnya.ua

Починаючи з вівторка, 5 червня, майже всю територію України накриють дощі з грозами, і тільки на сході, крім Харківської області, буде сухо і сонячно. Незважаючи на дощову погоду, температура повітря підстрибне до 30 градусів. На Заході все ще буде помірно тепло – 23-25, а от у східних, центральних (крім Київської області) та південних областях настане справжнє літо з температурою 27-30 градусів. Тепліше стануть і ночі – 14-16 тепла, а на півдні до +18.

Скріншот: segodnya.ua

У середу, 6 червня, грозовий фронт зміститься на схід і південь країни – там пройдуть дощі. Крім того, в Україні різко знизиться температура в західних і центральних областях усього 18-21, у східних областях – 22-24 і на півдні трохи тепліше – 23-25.

Скріншот: segodnya.ua

Раніше синоптики дали прогноз на неділю, 3 червня.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: погода
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