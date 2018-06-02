Дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

Стало известно, где будет солнечно и сухо

В воскресенье, 3 июня, в Украине пройдут дожди, местами будут грозы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На востоке Украины дожди с грозами ожидаются в Харькове, Сумах и Полтаве. Дневная температура там составит +23 +26 градусов. Ночью будет прохладно, от +11 до +14 градусов.

В Луганске, Донецке, Днепре и Запорожье будет сухо и солнечно. Жара немного спадет. Дневная температура будет колебаться от +23 до +25 градусов тепла. Ночная температура будет от +10 до +13 градусов.

На юге страны будет жарко, от +25 до +27 градусов днем и +12 +15 градусов ночью. В Херсоне и Николаеве будет сухо, дожди ожидаются только в Одесской области.

В Крыму без осадков, дневная температура +25 +27 градусов. Ночью будет прохладно, от +8 до +10 градусов.

На западе страны будет дождливо, местами пройдут ливни с грозами. В Ужгороде дневная температура опустится до +22 +24 градуса, ночная до +14 +16 градусов.

Во Львове, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах и Хмельницком в воскресенье пройдут грозы, местами очень сильные дожди. Дневная температура будет колебаться от +23 до +27 градусов, ночью будет от 12 до 15 градусов тепла.

В Чернигове пройдет дождь, температура днем будет +24 +26 градусов, ночью от 12 до 14 градусов со знаком плюс.

В Виннице также пройдет дождь. Температура воздуха днем прогреется до +26 градусов, ночью ожидается от +12 до +14 градусов.

В Киеве, в воскресенье, 3 июня, пройдет гроза. Температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +27 градусов, ночью от +14 до +16 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптик рассказала, в каких регионах ждать грозу.

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Видео: video.rbc.ua