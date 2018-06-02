Дощі і грози: синоптики дали прогноз погоди на неділю

Стало відомо, де буде сонячно та сухо

У неділю, 3 червня, в Україні пройдуть дощі, місцями будуть грози. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На сході України дощі з грозами очікуються у Харкові, Сумах та Полтаві. Денна температура там становитиме +23 +26 градусів. Уночі буде прохолодно, від +11 до +14 градусів.

У Луганську, Донецьку, Дніпропетровську та Запоріжжі буде сухо і сонячно. Спека трохи спаде. Денна температура коливатиметься від +23 до +25 градусів тепла. Нічна температура буде від +10 до +13 градусів.

На півдні країни буде жарко, від +25 до +27 градусів вдень та +12 +15 градусів вночі. У Херсоні та Миколаєві буде сухо, дощі очікуються тільки в Одеській області.

У Криму без опадів, денна температура +25 +27 градусів. Уночі буде прохолодно, від +8 до +10 градусів.

На заході країни дощитиме, місцями пройдуть зливи з грозами. В Ужгороді денна температура опуститься до +22 +24 градуси, нічна до +14 +16 градусів.

У Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях та Хмельницькому в неділю пройдуть грози, місцями дуже сильні дощі. Денна температура коливатиметься від +23 до +27 градусів, вночі буде від 12 до 15 градусів тепла.

У Чернігові пройде дощ, температура вдень +24 +26 градусів, вночі від 12 до 14 градусів зі знаком плюс.

У Вінниці також пройде дощ. Температура повітря удень прогріється до +26 градусів, вночі очікується від +12 до +14 градусів.

У Києві, в неділю, 3 червня, пройде гроза. Температура повітря вдень коливатиметься від +25 до +27 градусів, вночі від +14 до +16 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

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Відео: video.rbc.ua