"Ночной дозор": женщины с палками устроили патруль села в Полтавской области (видео)

Жительницы самостоятельно охраняют территорию

Жительницы села Лучки Полтавской области самостоятельно охраняют территорию. Каждую ночь женщины контролируют въезд в село. Об этом сообщает "Сегодня".

Патрулировать женщины выходят по трое, некоторые – с палками. Таким образом они следят, чтобы ни один чужак не попал в деревню незамеченным.

Женщины встречаются на автобусной остановке, где проверяют каждый автомобиль, который въезжает в село.

Патруль, по данным издания, организовали три года назад, после того, как из села увели коров. Сначала охранять деревню выходили местные мужчины. Однако во время жатвы часто не успевали, и охранять территорию решили женщины.

"Сразу смеялись: как оно будет, что оно будет. Что такое мужчины, а что такое женщины. Но наши женщины молодцы. Они себя в обиду никогда не дадут", – отметила секретарь Лучковского сельсовета Наталья Лопатка.

Даже посреди ночи женщины, в том числе пенсионерки, останавливают машины, а незнакомцам устраивают допрос.

"Патрульных в селе уважают. Им обязаны своим спокойствием. Ведь к ближайшему полицейскому участку шестнадцать километров", - отметили в издании.

По словам местных жителей, с тех пор, как женщины выходят патрулировать, в селе нет преступлений.

"Таких у нас преступлений, даже по селу где-то кто-то украл, нет. Ну и коровы, конечно, перестали воровать. С 2015 года больше ни одного случая не было", – сообщила сельский председатель Наталья Каминская.

Видео: Женщины устроили патруль (YouTube/Сегодня)

Со следующего года в Лучках собираются установить камеры видеонаблюдения.

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