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"Нічний дозор": жінки з палицями влаштували патруль села в Полтавській області (відео)

STYLERLIFE        26.03.2018 - 23:04
Фото: Жінки (pixabay.com/silviarita)
Фото: Жінки (pixabay.com/silviarita)

Мешканки самостійно охороняють територію

Жительки села Лучки Полтавської області самостійно охороняють територію. Кожну ніч жінки контролюють в'їзд в село. Про це повідомляє "Сьогодні".

Патрулювати жінки виходять по троє, деякі – з палицями. Таким чином вони стежать, щоб жоден чужинець не потрапив у село непоміченим.

Жінки зустрічаються на автобусній зупинці, де перевіряють кожен автомобіль, який в'їжджає в село.

Патруль, за даними видання, організували три роки тому, після того, як із села вкрали корів. Спочатку охороняти село виходили місцеві чоловіки. Однак під час жнив часто не встигали, і охороняти територію вирішили жінки.

"Відразу насміхалися: як воно буде, що воно буде. Що таке чоловіки, а що таке жінки. Але наші жінки молодці. Вони себе в образу ніколи не дадуть", – зазначила секретар Лучковського сільради Наталія Лопатка.

Навіть посеред ночі жінки, в тому числі пенсіонерки, зупиняють машини, а незнайомцям влаштовують допит.

"Патрульних в селі поважають. Їм зобов'язані своїм спокоєм. Адже до найближчого поліцейського відділку шістнадцять кілометрів", - зазначили у виданні.

За словами місцевих жителів, з тих пір, як жінки виходять патрулювати, в селі немає злочинів.

"Таких у нас злочинів, навіть по селу десь хтось вкрав, немає. Ну і корови, звісно, перестали красти. З 2015 року більше жодного випадку не було", – повідомила сільський голова Наталія Камінська.

Відео: Жінки влаштували патруль (YouTube/Сьогодні)

З наступного року в Лучках збираються встановити камери відеоспостереження.

До речі, у Львові чоловік пограбував церкву.

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Теги: патруль, кража, женщины, Полтавская область
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