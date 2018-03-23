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"Теперь я видел все": во Львове мужчина ограбил церковь (видео)

STYLERLIFE        23.03.2018 - 08:45
Фото: pixabay.com/Free-Photos
Фото: pixabay.com/Free-Photos

Неизвестный просто вынес урну с пожертвованиями

Во Львове заметили вора, который украл  из церкви пожертвованные прихожанами деньги. В сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которой зафиксирована кража небольшого ящика для пожертвований. Об инциденте рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в соцсети Facebook.

Кража произошла в храме Пресвятой Богородицы (УГКЦ) на ул. Максимовича во время службы в субботу, 17 марта. Подозреваемый в преступлении, по данным чиновника, был задержан спустя четыре дня - 21 марта.

На видео видно, что мужчина стоит на службе, переминаясь с ноги на ногу и пошатываясь. Он подходит к ящику для пожертвований и накрывает его своей курткой, после чего постепенно подтягивает ящик к выходу, берет его в руки и выходит.

Видео: Вор в церкви (YouTube/Yura Lemberg-Lviv)

Скриншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)

Инцидент прокомментировали в сети:

"Теперь я видел все".

"Куда катится мир".

"Обидно, что такое происходит".

"Жесть".

Скриншот комментариев (facebook.com/igor.zinkevych)

Кстати, в Киеве ищут вора, который нагло "обчистил" женщину.

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Теги: Львов, церковь, вор
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