Внимание, розыск: в Киеве ищут вора, который нагло "обчистил" женщину

За поимку вора обещают финансовое вознаграждение

В Киеве разыскивают мужчину, который нагло обворовал женщину. Он украл у нее кошелек, телефон и снял с банковской карты большую сумму денег. Это произошло в центре развития малышей “Развивай-ка” по адресу г. Киев, ул. Архитектора Вербицкого, 32. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Дорогие друзья, 13.03.2018 этот человек украл у моей жены кошелек, телефон и снял с карты Приват Банка достаточно большую сумму денег. Это случилось в центре развития малышей “Развивай-ка” по адресу г. Киев, ул. Архитектора Вербицкого, 32. Во время занятий вор проник в раздевалку и украл из рюкзака все выше перечисленое. Кража была совершена 13.03.2018 около 10:20", - сказано в сообщении.

"Позже было выявлено, что была совершена покупка товара в Аптеке "Из Знаком Плюс" по адресу ул. Декабристов, 12/37, возле "Максимума" в 10:40. В отделении Приват Банка по адресу Бажана,36 были сняты наличные с кредитной и социальной карты в 10:59-11:03. Объявляю финансовое вознаграждение за индентификацию и местонахождение данного человека", - написали на странице.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, что в сети показали фото воров, орудующих в Киеве.

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