Увага, розшук: у Києві шукають злодія, який нахабно "обчистив" жінку

За упіймання злодія обіцяють фінансову винагороду

У Києві розшукують чоловіка, який нахабно обікрав жінку. Він викрав у неї гаманець, телефон і зняв з банківської карти велику суму грошей. Це сталося в центрі розвитку малюків "Розвивай-ка" за адресою р. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 32. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

"Дорогі друзі, 13.03.2018 цей чоловік поцупив у моєї дружини гаманець, телефон і зняв з картки Приват Банку досить велику суму грошей. Це сталося в центрі розвитку малюків "Розвивай-ка" за адресою р. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 32. Під час занять злодій проник в роздягальню і вкрав з рюкзака все вище перечисленое. Крадіжка була здійснена 13.03.2018 близько 10:20", - сказано в повідомленні.

"Пізніше було виявлено, що була здійснена покупка товару в Аптеці "Зі Знаком Плюс" за адресою вул. Декабристів, 12/37, біля "Максимуму" о 10:40. У відділенні Приват Банку за адресою Бажана,36 була знята готівка з кредитної та соціальної картки в 10:59-11:03. Оголошую фінансову винагороду за индентификацию та місцезнаходження цієї людини", - написали на сторінці.

Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що в мережі показали фото злодіїв, орудують в Києві.

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