"Крадут телефоны и документы": в сети показали фото воров, орудующих в Киеве

В сети просят найти и задержать преступников

В сети просят помочь найти и задержать преступников, орудующих в Киеве. Эти мужчины воруют у людей документы и мобильные телефоны. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook. Промышляют мужчины в центре города.

"Воры! Репост! Помогите найти и задержать. Действует група воров, которая воруют мобильные телефоны и документы. Работают в центре Киева, Бесарабка, Льва Толстого, Палац Спорта. Был украден телефон и документы, лица воров удалось сфотографировать удаленно. Если есть инфо, звоните, 0937713333. Группы демократизации готовы к общению", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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