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"Крадуть телефони та документи": в мережі показали фото злодіїв, що орудують в Києві

STYLERLIFE        21.03.2018 - 19:53
Фото: Злодійство (facebook.comCSSBay)
Фото: Злодійство (facebook.comCSSBay)

У мережі просять знайти і затримати злочинців

У мережі просять допомогти знайти і затримати злочинців, які орудують в Києві. Ці чоловіки крадуть у людей документи і мобільні телефони. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у  Facebook. Промишляють чоловіка в центрі міста.

"Злодії! Репост! Допоможіть знайти та затримати. Діє група злодіїв, що крадуть мобільні телефони і документи. Працюють в центрі Києва, Бесарабка, Льва Толстого, Палац Спорту. Був вкрадений телефон і документи, особи крадіїв вдалося сфотографувати віддалено. Якщо є інформація, телефонуйте, 0937713333. Групи демократизації готові до спілкування", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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Теги: вор
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