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"Тепер я бачив все": у Львові чоловік пограбував церкву (відео)

STYLERLIFE        23.03.2018 - 08:45
Фото: pixabay.com/Free-Photos
Фото: pixabay.com/Free-Photos

Невідомий просто виніс скриньку з пожертвами

У Львові помітили злодія, який викрав з церкви пожертвувані парафіянами гроші. У мережі з'явився відеозапис з камери спостереження, на якому зафіксована крадіжка невеликого ящика для пожертвувань. Про інцидент розповів депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Крадіжка відбулася в храмі Пресвятої Богородиці (УГКЦ) на вул. Максимовича під час служби в суботу, 17 березня. Підозрюваний у злочині, за даними чиновника, був затриманий через чотири дні - 21 березня.

На відео видно, що чоловік стоїть на службі, переминаючись з ноги на ногу і похитуючись. Він підходить до скриньки для пожертв і накриває її своєю курткою, після чого поступово підтягує ящик до виходу, бере його в руки і виходить.

Відео: Злодій в церкві (YouTube/Yura Lemberg-Lviv)

Скріншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)

Інцидент прокоментували в мережі:

"Тепер я бачив все".

"Куди котиться світ".

"Прикро, що таке відбувається".

"Жесть".

Скріншот коментарів (facebook.com/igor.zinkevych)

До речі, у Києві шукають злодія, який нахабно "обчистив" жінку.

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Теги: Львів, церковь, вор
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