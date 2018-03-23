"Тепер я бачив все": у Львові чоловік пограбував церкву (відео)

Невідомий просто виніс скриньку з пожертвами
У Львові помітили злодія, який викрав з церкви пожертвувані парафіянами гроші. У мережі з'явився відеозапис з камери спостереження, на якому зафіксована крадіжка невеликого ящика для пожертвувань. Про інцидент розповів депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Крадіжка відбулася в храмі Пресвятої Богородиці (УГКЦ) на вул. Максимовича під час служби в суботу, 17 березня. Підозрюваний у злочині, за даними чиновника, був затриманий через чотири дні - 21 березня.
На відео видно, що чоловік стоїть на службі, переминаючись з ноги на ногу і похитуючись. Він підходить до скриньки для пожертв і накриває її своєю курткою, після чого поступово підтягує ящик до виходу, бере його в руки і виходить.
Відео: Злодій в церкві (YouTube/Yura Lemberg-Lviv)
Скріншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)
Інцидент прокоментували в мережі:
"Тепер я бачив все".
"Куди котиться світ".
"Прикро, що таке відбувається".
"Жесть".
Скріншот коментарів (facebook.com/igor.zinkevych)
До речі, у Києві шукають злодія, який нахабно "обчистив" жінку.