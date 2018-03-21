"Ночью пытают": боевики "ДНР" удерживают украинского журналиста в местном "концлагере"

Он расположен на территории бывшего завода, известного как "Изоляция"

Боевики "ДНР" удерживают украинского журналиста Станислава Асеева, известного как Станислав Васин, в местном "концлагере", который обустроили на территории бывшего завода – "Изоляция". Об этом сообщил экс-нардеп Егор Фирсов на своей странице Facebook.

"Стас жив. Пытается держаться. Но жалуется на состояние здоровья. Его и дальше мучает хронический бронхит, который у него еще с детства. И сильная зубная боль", – рассказал он.

"Стас находится на территории бывшего завода, известного многим как "Изоляция". Это помещение, где военные "ДНР" изначально обустроили тюрьму, где держали и пытали пленных. Те, кто побывал в плену, называют это место настоящим концлагерем, где пленных днем заставляли работать, а ночью пытали", - добавил Фирсов.

Скриншот поста (facebook.com/egor.firsov)

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