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"Вночі катують": бойовики "ДНР" утримують українського журналіста в місцевому "концтаборі"

STYLERLIFE        21.03.2018 - 13:35
Фото: Станіслав Асєєв (facebook.com egor.firsov)
Фото: Станіслав Асєєв (facebook.com egor.firsov)

Він розташований на території колишнього заводу, відомого як "Ізоляція"

Бойовики "ДНР" утримують українського журналіста Станіслава Асєєва, відомого як Станіслав Васін, в місцевому "концтаборі", який облаштували на території колишнього заводу "Ізоляція". Про це повідомив екс-нардеп Єгор Фірсов на своїй сторінці Facebook.

"Стас живий. Намагається триматися. Але скаржиться на стан здоров'я. Його і далі мучить хронічний бронхіт, який у нього ще з дитинства. І сильний зубний біль", – розповів він.

"Стас знаходиться на території колишнього заводу, відомого багатьом як "Ізоляція". Це приміщення, де військові "ДНР" спочатку облаштували в'язницю, де утримували і катували полонених. Ті, хто побував у полоні, називають це місце справжнім концтабором, де полонених змушували працювати вдень, а вночі катували", - додав Фірсов.

Скріншот поста (facebook.com/egor.firsov)

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі закликають дітей і молодь оспівувати війну.

На окупованій частині Донбасу вирішили провести "фестиваль патріотичної поезії" - "Батьківщині присвятимо душі прекрасні пориви".

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Теги: Журналіст, ДНР, боевики
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