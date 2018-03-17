"Души прекрасные порывы": боевики на Донбассе призывают детей и молодежь воспевать войну

Происходить "фестиваль" будет в оккупированном Донецке 27 марта

На оккупированной части Донбасса решили провести "фестиваль патриотической поэзии" - "Родине посвятим души прекрасные порывы". Об этом пишут подконтрольные террористам СМИ.

Происходить "фестиваль" будет в оккупированном Донецке 27 марта. Он должен пройти в рамках "гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса". К участию приглашают школьников и студентов в возрасте от девяти до 25 лет, сообщают в пресс-службе так называемого "министерства молодежи, спорта и туризма "ДНР".

Требования к конкурсантам не менее суровые, чем на Евровидении - каждый участник должен выполнить одну песню о войне, Донбассе, Донецке или любом другом городе "ДНР". Причем композиция должна быть не длиннее пяти минут. Можно даже использовать "подтанцовку", но не более, чем восемь танцоров.

Напомним, не смотря на громкие заявления некоторых политиков РФ о необходимости "признания Л/ДНР", жителей временно оккупированных территорий Донбасса будут впускать на территорию РФ только при наличии "приглашения".

