"Душі чудові поривання": бойовики на Донбасі закликають дітей та молодь оспівувати війну

Відбуватися "фестиваль" в окупованому Донецьку 27 березня

На окупованій частині Донбасу вирішили провести "фестиваль патріотичної поезії" - "Батьківщині присвятимо душі чудові поривання". Про це пишуть підконтрольні терористам ЗМІ.

Відбуватиметься "фестиваль" в окупованому Донецьку 27 березня. Він має пройти у рамках "гуманітарної програми по возз’єднанню народу Донбасу". До участі запрошують школярів та студентів у віці від дев’яти до 25 років, повідомляють у прес-службі так званого "міністерства молоді, спорту і туризму "ДНР".

Вимоги до конкурсантів не менш суворі, ніж на Євробаченні - кожен учасник має виконати одну пісню про війну, Донбас, Донецьк чи будь-яке інше місто "ДНР". Причому композиція має бути не довшою, ніж п’ять хвилин. Можна навіть використовувати "підтанцьовку", але не більше, ніж вісім танцюристів.

Нагадаємо, не дивлячись на гучні заяви деяких політиків РФ про необхідність "визнання Л/ДНР", жителів тимчасово окупованих територій Донбасу будуть впускати на територію РФ тільки при наявності "запрошення".