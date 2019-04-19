Нотр-Дам под угрозой: какая опасность нависла над собором

Нотр-Дам находится под угрозой (Коллаж РБК-Украина)

Собор Нотр-Дам может рухнуть в любой момент

Эксперты утверждают, что Нотр-Дам находится под серьезной угрозой. После пожара над собором нависла опасность и храм может вот-вот разрушиться. Об этом информирует издание Le Figaro.

В cоборе Парижской Богоматери определили несколько критических точек, которые необходимо укрепить как можно скорее, чтобы избежать обрушения. Первый критический элемент расположен в северном трансепте собора. Треугольный элемент длиной около 15 метров и весом несколько тонн, который тянется по фасаду, больше не поддерживается опорными балками крыши.

В случае падения архитектурной детали могло произойти обрушение значительной части северного фасада. Потому, по словам министра культуры Франка Ристье, 18 апреля была проведена значительная работа, чтобы укрепить верхнюю часть. Были сооружены опоры.

Второй элемент, вызывающий опасения - западный фронтон, который находится между двумя колокольнями. Этим элементом заканчивается западная часть крыши нефа. После пожара, перекрытия, на которые он опирался, упали.

Пожар в Нотр-Дам де Пари (Фото: DominguezArjona/Twitter)

Третий проблемный момент - угол южной колокольни, "который настолько нагрелся, что камни стали полностью аморфными, отчего существует риск разрушения химер". Поэтому операция по снятию скульптур уже началась.

Напомним, что названа вероятная причина пожара в Нотр-Дам де Пари. Криминалисты считают, что причиной является проблема с электрикой. При этом они не уточнили, какого рода проблема могла послужить поводом для возникновения пожара.

К слову, пока во Франции после пожара в Нотр-Даме на восстановление здания за несколько суток собрали более 700 миллионов евро, в Украине часто горят уникальные памятники истории, однако мало кто обращает на это внимание.

Макрон заявил, пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Уже на восстановление Нотр-Дам де Пари собрали более 700 млн евро.