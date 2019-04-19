ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нотр-Дам под угрозой: какая опасность нависла над собором

STYLERЖизнь    19.04.2019 - 12:21
Нотр-Дам под угрозой: какая опасность нависла над собором
Нотр-Дам находится под угрозой (Коллаж РБК-Украина)

Собор Нотр-Дам может рухнуть в любой момент

Эксперты утверждают, что Нотр-Дам находится под серьезной угрозой. После пожара над собором нависла опасность и храм может вот-вот разрушиться. Об этом информирует издание Le Figaro.

В cоборе Парижской Богоматери определили несколько критических точек, которые необходимо укрепить как можно скорее, чтобы избежать обрушения. Первый критический элемент расположен в северном трансепте собора. Треугольный элемент длиной около 15 метров и весом несколько тонн, который тянется по фасаду, больше не поддерживается опорными балками крыши.

В случае падения архитектурной детали могло произойти обрушение значительной части северного фасада. Потому, по словам министра культуры Франка Ристье, 18 апреля была проведена значительная работа, чтобы укрепить верхнюю часть. Были сооружены опоры. 

Второй элемент, вызывающий опасения - западный фронтон, который находится между двумя колокольнями. Этим элементом заканчивается западная часть крыши нефа. После пожара, перекрытия, на которые он опирался, упали.

Нотр-Дам под угрозой: какая опасность нависла над соборомПожар в Нотр-Дам де Пари (Фото: DominguezArjona/Twitter)

Третий проблемный момент - угол южной колокольни, "который настолько нагрелся, что камни стали полностью аморфными, отчего существует риск разрушения химер". Поэтому операция по снятию скульптур уже началась.

Напомним, что названа вероятная причина пожара в Нотр-Дам де Пари. Криминалисты считают, что причиной является проблема с электрикой. При этом они не уточнили, какого рода проблема могла послужить поводом для возникновения пожара.

К слову, пока во Франции после пожара в Нотр-Даме на восстановление здания за несколько суток собрали более 700 миллионов евро, в Украине часто горят уникальные памятники истории, однако мало кто обращает на это внимание.

Макрон заявил, пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Уже на восстановление Нотр-Дам де Пари собрали более 700 млн евро.

Собор Парижской Богоматери закроется на шесть лет Пожертвования на реконструкцию Нотр-Дам де Пари превысили 1 млрд евро
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины пожар
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь