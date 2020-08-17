Новая раса, которая делает музыку: в Украине зародилась "космическая" группа

Украинский пост-рок и инди-рок проект We Don't Eat Humans выпустил дебютный сингл.

"В Украине зафиксирован всплеск внеземной музыкальной активности. На Землю прибыла новая раса, которая делает музыку, и никак не грозит человечеству", - говорится в аннотации к первой аудиоработе артистов.

"Пришельцы" с We Don't Eat Humans в своей музыке используют оркестровые инструменты: фагот, виолончель, трубу, кларнет, а также электронику и сэмплы. Космические контактеры записали отдельные музыкальные инструменты в Кувейте, ибо, по их мнению, сухой песчаный климат положительно влияет на звук.

Сингл, который состоит из трех треков, свели в Тернополе на студии "Шпиталь Рекордс". А для постижения земных музыкальных технологий пришельцы использовали мозг и тело продюсера и композитора Евгения Павлюковского, а также композитора и трубача Евгения Клюшниченко.

We Don't Eat Humans - We Don't Eat Humans

Напомним, недавно KAZKA выпустила атмосферный черно-белый клип.

Ранее украинская группа посвятила песню 15-летнему патриоту, который погиб от рук российских террористов.