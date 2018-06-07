Новый рекорд: создана самая длинная в Украине газета (фото)

Ко Дню журналиста зафиксировали новый рекорд

В Остроге Ровенской области установили новый рекорд Украины. Ко Дню журналиста, который отмечают 6 июня, была создана самая длинная газета. В акции учавствовали три местных издания. О рекорде сообщили на сайте Острожской районной администрации.

Длина газеты составила 740 метров.

Фото: ostrozkarda.gov.ua

Фото: ostrozkarda.gov.ua

"В среду, 6 июня, острожские журналисты газет "Замковая гора", "Жизнь и слово", "Давай" по случаю профессионального праздника, Дня Острога и 20-летия с момента выхода первого номера городской газеты "Замковая гора", при содействии Острожской райгосадминистрации и Острожской городского совета реализовали уникальный проект "Самая длинная газета в Украине", - передает ostrog.rayon.in.ua.

Кстати, сеть растрогало видео массового танца детей в Обухове.

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