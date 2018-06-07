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Новий рекорд: створена найдовша в Україні газета (фото)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 10:53
Фото: pixabay.com/Trixieliko
Фото: pixabay.com/Trixieliko

До Дня журналіста зафіксували новий рекорд

В Острозі Рівненської області встановили новий рекорд України. До Дня журналіста, який відзначають 6 червня, була створена найдовша газета. В акції брали участь три місцевих видання. Про рекорд повідомили сайті Острозької районної адміністрації.

Довжина газети склала 740 метрів.

Фото: ostrozkarda.gov.ua

 

Фото: ostrozkarda.gov.ua

"У середу, 6 червня, острозькі журналісти газет "Замкова гора", "Життя і слово", "Давай" з нагоди професійного свята, Дня Острога та 20-річчя з моменту виходу першого номеру міської газети "Замкова гора", за сприяння Острозької райдержадміністрації та Острозької міської ради реалізували унікальний проект "Найдовша газета в Україні", - передає ostrog.rayon.in.ua.

До речі, мережа зворушила відео масового танцю дітей в Обухові.

День журналіста. Вільна преса в Україні (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: рекорд, газета, день журналиста
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