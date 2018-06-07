Новий рекорд: створена найдовша в Україні газета (фото)

До Дня журналіста зафіксували новий рекорд
В Острозі Рівненської області встановили новий рекорд України. До Дня журналіста, який відзначають 6 червня, була створена найдовша газета. В акції брали участь три місцевих видання. Про рекорд повідомили сайті Острозької районної адміністрації.
Довжина газети склала 740 метрів.
Фото: ostrozkarda.gov.ua
Фото: ostrozkarda.gov.ua
"У середу, 6 червня, острозькі журналісти газет "Замкова гора", "Життя і слово", "Давай" з нагоди професійного свята, Дня Острога та 20-річчя з моменту виходу першого номеру міської газети "Замкова гора", за сприяння Острозької райдержадміністрації та Острозької міської ради реалізували унікальний проект "Найдовша газета в Україні", - передає ostrog.rayon.in.ua.
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