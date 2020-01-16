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В школах будут по-новому изучать украинский язык: о чем важно знать

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 21:09
В школах будут по-новому изучать украинский язык: о чем важно знать
В школах по разному будут изучать украинский язык (коллаж РБК-Украина)

В новом законе об образовании предусмотрены разные модели изучения украинского языка

Новый закон о полном среднем образовании в Украине был принят Верховной Радой 16 января и стал продолжением нормативного обеспечения реформирования системы общего среднего образования, начатого в 2017 году.

Закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию.

Законопроект №0901 среди прочего предполагает несколько моделей изучения украинского языка в школах.

Согласно статье 5, язык образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования является государственный.

Лицам, относящимся к коренным народам или национальных меньшинств Украины гарантируется и обеспечивается право изучать язык соответствующего коренного народа или национального меньшинства в школах.

Они имеют право получать полное общее среднее образование на языке и коренного народа, и нацменьшинств, наряду с государственным. Так, обучение для крымских татар в школах на родном языке будет происходить наряду с основательным изучением украинского языка.

Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза (тут говорится о Венгрии), получают:

  • базовое среднее образование на госязыке в объеме не менее 20% годового объема учебного времени в 5 классе с ежегодным увеличением такого объема (не менее 40% в 9 классе)
  • профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 60% годового объема учебного времени.

Лица, принадлежащие к другим национальным меньшинствам Украины (в том числе русскоязычные), получают в учебных заведениях базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.

Классы с обучением на языке коренного народа или национального меньшинства Украины наряду с государственным языком открываются при наличии достаточного количества заявлений родителей или лиц, достигших совершеннолетия, принадлежащих к соответствующему народу или нацменьшинству.

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