"Нужно гнать в три шеи": во Львове вспыхнул громкий языковой скандал (фото)

Коллаж РБК-Украина

Виновницу пообещали перевести на другую должность

В субботу, 21 июля, в одном из поездов во Львове разгорелся скандал между пассажиром и проводником из-за украинского языка. Об этом сообщил пользователь Ярослав Попович на странице организации "Я спілкуюся українською" в Facebook.

"Захожу во Львове в поезд номер 134 "Николаев-Ивано-Франковск". Поезд обслуживает одесская бригада проводников. Вакулик Нина Александровна обращается ко мне на русском: "Ваш билетик и документы". Прошу ее обслужить меня на украинском языке. Она реагирует агрессивно: "Кто такое сказал, что я должна обслуживать на украинском?", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/Ярослав Попович)

После этого Попович обратился к начальнику поезда, который его поддержал.

Фото: виновница языкового скандала во Львове (facebook.com/Ярослав Попович)

"Такое поведение проводника недопустимо, тем более, что проводник Вакулик работает у нас уже давно. Украиноязычных пассажиров мы обязаны обслуживать на родном языке, проводим соответствующие инструктажи. Если она не знает украинского языка, то работать на этой должности больше не будет. Переведем ее в депо", - ответили мужчине.

В то же время пользователи сети утверждают, что подобное хамство терпеть не стоит.

"Хватит это терпеть. Нужно гнать в три шеи", - сказал пользователь Виталий Яцько.

"Одесские проводники вообще наглые, хамят", - подчеркнула пользователь Елена Марущак.

"Такая же проблема у моей коровы: имеет, бедная, язык, но не знает мовы", - уточнил юзер Сергей Дешко.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/Ярослав Попович)

Кстати, на Донбасс и аннексированный Крым готовится "языковое наступление" благодаря украинским СМИ. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский.

Чем опасны смартфоны и как уберечься от их воздействия (video.rbc.ua)