"Потрібно гнати в три шиї": у Львові спалахнув гучний мовний скандал (фото)

Колаж РБК-Україна

Винуватицю пообіцяли перевести на іншу посаду

У суботу, 21 липня, в одному з поїздів у Львові розгорівся скандал між пасажиром і провідником через українську мову. Про це повідомив користувач Ярослав Попович на сторінці організації "Я спілкуюся українською" Facebook.

"Заходжу у Львові в поїзд номер 134 "Миколаїв-Івано-Франківськ". Поїзд обслуговує одеська бригада провідників. Вакулік Ніна Олександрівна звертається до мене російською: "Ваш билетик и документы". Прошу її обслуговувати мене українською мовою. Вона реагує агресивно: "Кто такое сказал, что я должна обслуживать на украинском?", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/Ярослав Попович)

Після цього Попович звернувся до начальника поїзда, який його підтримав.

Фото: винуватиця мовного скандалу у Львові (facebook.com/Ярослав Попович)

"Така поведінка провідника неприпустимо, тим більше, що провідник Вакулік працює у нас вже давно. Україномовних пасажирів ми зобов'язані обслуговувати рідною мовою, проводимо відповідні інструктажі. Якщо вона не знає української мови, то працювати на цій посаді більше не буде. Переведемо її в депо", - відповіли чоловікові.

У той же час користувачі мережі стверджують, що подібне хамство терпіти не варто.

"Досить це терпіти. Потрібно гнати в три шиї", - сказав користувач Віталій Яцьку.

"Одеські провідники взагалі нахабні, хамлять", - підкреслила користувач Олена Марущак.

"Така ж проблема у моєї корови: має, бідна, язика, та не знає мови", - уточнив юзер Сергій Дешко.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/Ярослав Попович)

До речі, на Донбас і анексований Крим готується "мовний наступ" завдяки українським ЗМІ. Про це повідомив член Національної ради України з питань телерадіомовлення Сергій Костинський.

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