"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)

Мужчина открыто поддержал сборную РФ на ЧМ-2018

В сети разгорелся настоящий скандал вокруг участника АТО Сергея Голоскокова, который сфотографировался с российским флагом и символикой "Спартака". Соответствующие фото опубликовала организация "Союз воинов АТО Волыни" на странице в Facebook.

"В то время, пока в Гороховщине хоронят героя, Вильчинского Николая Григорьевича, погибшего от пули снайпера, на Волыни умирают два демобилизованных воина, на востоке опять два 200, шесть 300, болеть за страну-агрессора, радоваться ее успехам, публично фотографироваться с триколором и выставлять в сеть – чрезвычайно возмутительный факт", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (facebook.com/SVATOVofficial)

Более того, в нем указывается, что у Сергея осталось мало времени, чтобы определится, в какой стране он живет.

Фото: скандал с бойцом АТО из-за ЧМ-2018 (facebook.com/SVATOVofficial)

"Если Сергей запутался, то у него чрезвычайно мало времени, чтобы определится: либо Украина, в которой он живет, работает и защищает, или России – вокзал и чемодан", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: скандал с бойцом АТО из-за ЧМ-2018 (facebook.com/SVATOVofficial)

В то же время пользователи сети утверждают, что воину АТО нужно организовать "достойную встречу".

"Нужно встретить его достойно", - сказал пользователь Юрий Фриц.

"СБУ надо бы тщательно разобраться, чем занимался данный индивид в зоне проведения АТО. Может он координаты позиций и опорников боевикам сливал? И сколько погибших ребят на его счету", - подчеркнул юзер Владислав Черевко.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/SVATOVofficial)

Кстати, в одном из ресторанов в оккупированном Донецке боевики избили двух мужчин на глазах у наблюдателей ОБСЕ, которые в это время ужинали в заведении.

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