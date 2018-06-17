"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)

Чоловік відкрито підтримав збірну росії на ЧС-2018

У мережі розгорівся справжній скандал навколо учасника АТО Сергія Голоскокова, який сфотографувався з російським прапором і символікою "Спартака". Відповідні фото опублікувала організація "Спілка воїнів АТО Волині" на сторінці Facebook.

"У той час, поки в Горохівщині ховають героя, Вільчинського Миколу Григоровича, який загинув від кулі снайпера, на Волині помирають два демобілізованих воїна, на сході знову два 200, шість 300, вболівати за країну-агресора, радіти її успіхам, публічно фотографуватися з триколором і виставляти в мережу – надзвичайно прикрий факт", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот поста (facebook.com/SVATOVofficial)

Більш того, в ньому вказується, що у Сергія залишилося мало часу, щоб визначитися, в якій країні він живе.

Фото: скандал з бійцем АТО з-за ЧС-2018 (facebook.com/SVATOVofficial)

"Якщо Сергій заплутався, то у нього надзвичайно мало часу, щоб визначитися: або Україна, в якій він живе, працює і захищає, або Росії – вокзал і валіза", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: скандал з бійцем АТО з-за ЧС-2018 (facebook.com/SVATOVofficial)

У той же час користувачі мережі стверджують, що воїну АТО потрібно організувати "гідну зустріч".

"Потрібно зустріти його гідно", - сказав користувач Юрій Фріц.

"СБУ треба ретельно розібратися, чим займався даний індивід в зоні проведення АТО. Може він координати позицій і опорників бойовикам зливав? І скільки загиблих хлопців на його рахунку", - підкреслив юзер Владислав Черевко.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/SVATOVofficial)

До речі, в одному з ресторанів в окупованому Донецьку бойовики побили двох чоловіків на очах у спостерігачів ОБСЄ, які в цей час вечеряли в закладі.

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