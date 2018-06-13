Боевики избивали людей в ресторане на глазах наблюдателей ОБСЕ

Блогер рассказал о вопиющем случае в одном из ресторанов на подконтрольной оккупантам территории

В одном из ресторанов в оккупированном Донецке боевики избили двух мужчин на глазах у наблюдателей ОБСЕ, которые в это время ужинали в заведении. Об этом написал Алексей Чибисов в своем блоге для "24 канала".

"С начала июня в недореспублике активизировались так называемые рейды "правоохранителей" по развлекательным заведениям. Якобы для выявления нарушителей комендантского часа. На самом деле, под этим лозунгом скрывается ни что иное, как разборки между группами оккупантов", - рассказал он.

"Дело в том, что большинство ресторанов и ночных клубов отжала троица Захарченко-Ташкент-Дикий. Некоторые заведения контролируют те же обладатели, что и до войны, однако по условиям уплаты фиксированной суммы за беспрепятственную работу. Ночные клубы, рестораны и гостиницы работают в Донецке в режиме 24/7 с начала российской агрессии. Конечно, не в таком количестве, как до войны, однако прибыль приносят немалую - в таких заведениях активно отдыхают главари террористов, ФСБшники, русское командование, а также "чиновники" и их мажоры-дети", - написал Чибисов.

"Рядовые террористы в основном бухают в местах не для бомонда, но гудят ночами без остановки. Средний чек ресторанов, где любят выпить бутылку-другую оккупанты с топового состава, составляет от 20 тысяч рублей. Такие деньги за вечер способны прокутить не так много людей", - отметил он.

Фото: 24tv.ua

"В частности, мужественные представители ОБСЕ, которые после нескольких инцидентов решили, что им гораздо лучше жить, если пить бурбон с террористами за их счет или за собственные "боевые" (организация платит немалые деньги за участие в миссии и выдает около 400 долларов в сутки, без учета расходов на проживание), чем ходить по Донецку, ожидая пулю в лоб", - рассказал блогер.

"Вот и получилось, что надзиратели ОБСЕ стали свидетелями события, которое никогда не включат в отчет", - добавил он.

По словам блогера, в воскресенье в ресторан "Атлас" в отеле "Рамада" прибыл "личный адъютант Захарченко" Александр Семерей с охранниками, женой и "несколькими ватными личинками школьного возраста".

"Пили вино, пробовали мидии и стейки. Но когда по просьбе жены террориста официантка принесла счет, оказалось, что заплатить за ужин в ресторане у "уважаемого человека" не было. А что, у них муж воевал!" - написал Чибисов.

"За девушку, которой устроили настоящий скандал, вступился ее коллега. Получив по лицу сначала кулаком, а затем - ногой, официант должен был не вставать, однако ему на помощь подбежал охранник заведения", - рассказал блогер.

По словам Чибисова, боевики били двух мужчин сначала в ресторане, в затем - возле него.

"Впрочем, вспомнив, что боевики сейчас стараются лишний раз обложить данью бизнес, Семерей вызвал бойцов с Калашами "проверить" заведение на предмет нарушителей комендантского часа. Когда террористы из "МВД" приехали и ворвались в ресторан, там царило веселье, но это быстро кончилось", - отметил блогер.

По его данным, после проверки документов, не обошлось и без задержанных. Попытки людей доказать, что после ужина они собираются оставаться ночевать в гостинице, а не пойдут на улицу, были бесполезны.

Охранника, который заступился за девушку-официанта, отвезли в "райотдел".

"Еще пятерых мужчин отправили рыть окопы. Работников ОБСЕ при этом, конечно, не трогали, и они никак не вмешивались - продолжали сидеть и наслаждаться едой с напитками", - подчеркнул блогер.

"Теперь по рейдам, во время которых с 1 июня задерживают по 50-100 человек каждую ночь. Захарченко и компания преследуют несколько целей. Во-первых, им нужно немножко потерроризировать местное население, так как "расслабились", во-вторых, личный состав "офицеров" обогащается за счет откупа задержанных из подвалов, что приводит к улучшению отношений между руководителями силовых ведомств на местах и ​​главарями "ДНР". И, наконец, в-третьих, для тех, чьи заведения не были отжаты, планируют увеличить оплату за работу, а , переговоры, как известно, нужно начинать правильно", - написал Чибисов.

"Вот и после рейда в каком-нибудь ночном клубе в него несколько суток никто не ходит, поэтому владельцы готовы отдать кучу денег, чтобы им дали работать в обмен на "нарушения". Конечно, это не касается клиентов заведений. Если они выходят из клуба или кафе в ночное время, их сразу упаковывают "дежурные", - отметил он.

Ранее сообщалось, что обращение главарей "ДНР" к Путину высмеяли в сети.

Коротко о главном за 12 июня (видео РБК-Украина)