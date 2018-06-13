Бойовики били людей у ресторані на очах наглядачів ОБСЄ

Блогер розповів про жахливий випадок в одному з ресторанів на підконтрольній окупантам території

В одному з ресторанів в окупованому Донецьку бойовики побили двох чоловіків на очах у наглядачів ОБСЄ, які в цей час вечеряли у закладі. Про це написав Олексій Чибісов у своєму блозі для "24 каналу".

"З початку червня у недореспубліці активізувалися так звані рейди "правоохоронців" по розважальних закладах. Нібито для виявлення порушників комендантської години. Насправді ж, під цим гаслом криється ніщо інше, як розбірки між групами окупантів", - розповів він.

"Справа в тому, що більшість ресторанів та нічних клубів віджала трійця Захарченко-Ташкент-Дикий. Деякі заклади контролюють ті ж самі володарі, що й до війни, однак за умовами сплати фіксованої суми за безперешкодну роботу. Нічні клуби, ресторани та готелі працюють у Донецьку у режимі 24/7 із початку російської агресії. Звісно, не у такій кількості, як до війни, однак прибуток приносять чималий – у таких закладах активно відпочивають ватажки терористів, ФСБшники, російське командування, а також "чиновники" та їх мажори-діти", - написав Чибісов.

"Рядові терористи здебільшого бухають у місцях не для бомонду, але ж гудять ночима без перестанку. Середній чек ресторанів, де полюбляють хильнути пляшку-другу окупанти з топового складу, складає від 20 тисяч рублів. Такі гроші за вечір здатні прокутити не так багато людей", - відзначив він.

Фото: 24tv.ua

"Зокрема, мужні представники ОБСЄ, які після кількох інцидентів вирішили, що їм набагато краще жити, якщо пити бурбон із терористами за їх кошт чи за власні "бойові" (організація платить чималі гроші за участь у місії та видає десь 400 доларів на добу, без урахування витрат на проживання), аніж ходити Донецьком, чекаючи кулю у лоба", - розповів блогер.

"От і сталося, що наглядачі ОБСЄ стали свідками події, яку ніколи не включать до свого звіту", - додав він.

За словами блогера, у неділю до ресторану "Атлас" в готелі "Рамада" прибув "особистий ад'ютант Захарченка" Олександр Семерей із охоронцями, жінкою та "кількома ватними лічинками шкільного віку".

"Пили вино, куштували мідії та стейки. Але ж коли на прохання жінки терориста офіціантка принесла рахунок, виявилося, що платити за вечерю у ресторані у "поважної людини" не було. А що, у них чоловік воював!" – написав Чибісов.

"За дівчину, якій влаштували справжній скандал, вступився її колега. Отримавши по обличчю спочатку кулаком, а потім – ногою, офіціант мав би не вставати, однак йому на поміч підбіг охоронець закладу", - розповів блогер.

За словами Чибісова, бойовики лупцювали двох чоловіків спочатку у ресторані, в потім – біля нього.

"Втім, згадавши, що бойовики зараз намагаються зайвий раз обкласти даниною бізнес, Семерей викликав бійців із Калашами "перевірити" заклад на предмет порушників комендантської години. Коли терористи з "МВС" приїхали та увірвалися у ресторан, там панували веселощі, але це швидко скінчилося", - відзначив блогер.

За його даними, після перевірки документів не обійшлося й без затриманих. Спроби людей довести, що після вечері вони збираються залишатися ночувати у готелі, а не підуть на вулицю, були марними.

Охоронця, який вступився за дівчину-офіціанта, відвезли до "райвідділу".

"Ще п'ятьох чоловіків відправили рити окопи. Працівників ОБСЄ при цьому, звісно, не чіпали, та й вони ніяк не втручалися – продовжували сидіти та насолоджуватись їжею із напоями", - підкреслив блогер.

"Тепер щодо рейдів, під час яких з 1 червня затримують по 50-100 чоловік щоночі. Захарченко та компанія переслідують кілька цілей. По-перше, їм потрібно трошки потероризувати місцеве населення, бо "розслабилися", по-друге, особистий склад "офіцерів" збагачується за рахунок відкупу затриманих з підвалів, що призводить до поліпшення стосунків між керівниками силових відомств на місцях та ватажками "ДНР". І, насамкінець, по-третє, для тих, чиї заклади не були віджаті, планують збільшити оплату за роботу, а, перемовини, як звісно, потрібно починати правильно", - написав Чибісов.

"От і після рейду в якомусь нічному клубі до нього кілька діб ніхто не ходить, то ж власники готові віддати купу грошей, аби їм дали працювати в обмін на "порушення". Звісно, це не стосується клієнтів закладів. Якщо тільки вони виходять з клубу чи кафе у нічний час, їх одразу пакують "чергові", - відзначив він.

Раніше повідомлялося, що звернення ватажків "ДНР" до Путіна висміяли в мережі.

Коротко про головне за 12 червня (відео: РБК-Україна)