"О нем нужно говорить в школах": побратимы почтили память героя ООС

Марьян был командиром и парамедиком

Во Львове 26 мая прощались с 22-летним добровольцем из "Правого сектора" Марьяном Корчаком, бойцом 1-й отдельной штурмовой роты с позывным "Хитрый Друг". Военнослужащий погиб 25 мая в Донецкой области около поселка Зайцево. Побратимы почтили его память и вспомнили, каким был боец при жизни, сообщает "Громадське радіо".

Боевые товарищи говорят, что несмотря на юный возраст, благодаря своей настойчивости, Марьян стал командиром позиции и парамедиком. В рядах первой штурмовой роты Правого сектора прошел Авдеевскую промзону, Пески и Зайцево, где и погиб.

Фото: Похороны Марьяна (hromadskeradio.org)

"Он сразу зарекомендовал себя как дисциплинированный, искренний боец, который беспрекословно выполнял все приказы, знал свое дело, за очень короткое время стал авторитетом в подразделении, ему доверяли людей, позиции, на которых была очень большая ответственность. Человек он был чрезвычайной скромности, ему никогда ничего не было нужно. Мы от других узнавали, что ему что-то надо. Это был один из добросовестных бойцов, один из таких правильных бойцов. И, я не знаю, как будем сейчас без него", - рассказал руководитель Правого сектора Львовщины Тарас Хаммер.

"Я у них был взводным в Промке, он мне сразу понравился: сообразительный, добрый, мы сразу подружились. Была ротация, затем снова приехал, потом Пески у нас вместе с ним были, там мы продвинулись благодаря Марьяну. Затем было Зайцево, затем он восстановил позиции. Благодаря ему пацаны, стоя там чувствуют себя уверенно. Без него как без рук. Он был очень большим националистом, я таких еще не встречал. Он очень любил Украину", - рассказал его побратим и руководитель Ганс.

Ганс вспомнил, как во время обстрела Марьян кинулся спасать товарищей, но погиб сам.

"Мы думали, что там уже хана всем. Он схватил медрюкзак, кинулся оказывать медицинскую помощь ребятам, и, к сожалению, враг оказался хитрее и запустил последнюю мину, к сожалению она была фатальной. Он шел защищать своих товарищей. Не просто вышел в другом там по телефону поговорить, а именно погиб как герой", - подытожил Ганс.

"О нем надо говорить в школах, о нем нужно говорить в вузах, его надо ставить в пример", - сказал Тарас Хаммер.

Напомним, что сотни людей во Львове почтили память героя ООС (фото, видео).

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