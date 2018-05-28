"Про нього треба говорити в школах": побратими вшанували пам'ять героя ООС

Мар'ян був командиром і парамедиком

У Львові 26 травня прощалися з 22-річним добровольцем з "Правого сектора" Мар'яном Корчаком, бійцем 1-ї окремої штурмової роти з позивним "Хитрий Друг". Військовослужбовець загинув 25 травня в Донецькій області біля селища Зайцево. Побратими вшанували його пам'ять і згадали, яким був боєць за життя, повідомляє "Громадське радіо".

Бойові товариші кажуть, що незважаючи на юний вік, завдяки своїй наполегливості, Мар'ян став командиром позиції і парамедиком. В рядах першої штурмової роти Правого сектора пройшов Авдеєвську промзону, Піски і Зайцево, де і загинув.

Фото: Похорон Мар'яна (hromadskeradio.org)

"Він відразу зарекомендував себе як дисциплінований, щирий боєць, який беззаперечно виконував всі накази, знав свою справу, за дуже короткий час став авторитетом в підрозділі, йому довіряли людей, позиції, на яких була дуже велика відповідальність. Людиною він був надзвичайної скромності, йому ніколи нічого не було потрібно. Ми від інших дізнавалися, що йому щось треба. Це був один із сумлінних бійців, один з таких правильних бійців. І, я не знаю, як будемо зараз без нього", - розповів керівник Правого сектору Львівщини Тарас Хаммер.

"Я у них був чотовим у Промці, він мені відразу сподобався: кмітливий, добрий, ми відразу подружилися. Була ротація, потім знову приїхав, потім Піски у нас разом з ним були, там ми просунулися завдяки Мар'яну. Потім було Зайцево, потім він відновив позиції. Завдяки йому пацани, стоячи там почувають себе впевнено. Без нього як без рук. Він був дуже великим націоналістом, я таких ще не зустрічав. Він дуже любив Україну", - розповів його побратим і керівник Ганс.

Ганс згадав, як під час обстрілу Мар'ян кинувся рятувати товаришів, але загинув сам.

"Ми думали, що там вже хана всім. Він схопив медрюкзак, кинувся надавати медичну допомогу хлопцям, і, на жаль, ворог виявився хитрішим і запустив останню міну, на жаль вона була фатальною. Він йшов захищати своїх товаришів. Не просто вийшов в іншому там по телефону поговорити, а саме загинув як герой", - підсумував Ганс.

"Про нього треба говорити в школах, про нього треба говорити у вишах, його треба ставити як приклад", - сказав Тарас Хаммер.

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