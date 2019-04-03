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Обалдели от холода: Укрзализныця угодила в новый скандал (фото)

STYLERЖизнь    03.04.2019 - 23:27
Обалдели от холода: Укрзализныця угодила в новый скандал (фото)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пассажиры жалуются на некомфортные условия в поезде Лисичанск - Хмельницкий

Укрзализныця попала в очередной скандал после того, как одна из пассажирок пожаловалась на отсутствие нормальных комфортных условий в вагонах. В поезде сообщением Лисичанск - Хмельницкий в ночное время после отключения отопления градус снизился до отметки +16, хотя в дневное время было +22. Об этом сообщила Анна Фенченко на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, к посту она опубликовала соответствующее фото градусника.

Отмечается, что нормально топили до 23.00, а затем, когда пассажиры уже готовились ко сну, подачу тепла в вагоне перекрыли, и "к часу ночи мы обалдели от холода".

Фенченко ехала в вагоне номер 8, соответственно других потенциальных пассажиров этого вагона она призвала одеваться потеплее.

Как говорят другие пассажиры, поезд очень старый, и в нем функционируют только два режима: "жара и холодина". Кроме того, температура в разных вагонах отличается между собой. 

Обалдели от холода: Укрзализныця угодила в новый скандал (фото)

Фото: пассажирка Анна Фенченко показала в сети, как топят в вагоне поезда Лисичанск - Хмельницкий

Как сообщалось ранее, недавно Укрзализныця стала фигурантом нового скандала. В Ужгороде на платформу подали поезд "Солотвино-Львов", в котором забыли прицепить еще один дополнительный 11 вагон. Во время посадки пассажиры выяснили, что у них есть билеты в несуществующий вагон.

Такде мы писали о том, что этой зимой в поезде 227 ЛБ "Ужгород-Одесса" произошел инцидент - с потолка тамбура на пассажиров потек сильный напор горячей воды. Людям залило багаж и вещи. Напор горячей воды мгновенно залил коридор.

Напомним, что Укрзализныця запускает дополнительные поезда в разные направления на праздники. На Пасху украинцы будут отдыхать четыре дня подряд. Выходные перенесут в связи с важным для украинцев праздником. Так, были назначены пассажирские поезда на 41 дополнительный рейс на пасхальные и майские праздники в 2019 году в Украине. 

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