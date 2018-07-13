Облачно, но тепло: синоптики уточнили прогноз погоды на 13 июля

Фото: pixabay.com

Жителям Западного региона, как и в прошлые дни, следует ожидать осадки

Синоптики уточнили, какой буде погода в пятницу, 12 июля. Об этом передает Укргидрометцентр.

В западном регионе нашей страны ожидаются осадки, ветер западный – 5-10 м/с. Украинцам западных областей стоит приготовится к небольшому похолоданию. Столбики термометра покажут + 24…+ 26 градусов в Ровенской и Ивано-Франковской областях, немножко холоднее во Львовской и Волынской областях: + 23…+ 25 градусов.

Туристам, которые отправились отдыхать в Карпаты, стоит обратить внимание, что здесь также ожидаются осадки. Температура ночью 14-16°, днем - 24-25° тепла.

Фото: Погода 13 июля (meteo.gov.ua)

На юге Украины – облачно с прояснениями. Ночью воздух прогреется до 19−22 градусов тепла, а днем, будет достаточно жарко днем – от 31−33° в Одесской области, Херсоне, Николаеве и оккупированном Крыму температура достигнет +32° тепла. В Одессе и Херсоне вероятны небольшие дожди.

13 июля на востоке – переменная облачность. Температура ночью прогнозируется 18−21°, днем — 30−33°. В Донецке – до +33°. В Харькове - +32°.

Фото: pixabay.com

В Днепропетровской области ожидается аналогичная погода, температура воздуха - 30−32°.

В Центральных областях будет немного прохладнее - ночью 16−19° тепла, днем — 25−27°, в Полтаве - до +29. В регионе возможны небольшие осадки.

Согласно народному календарю, 13 июля — Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. Украинцы верили, что если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.

Ранее народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев в пятницу, 13 июля.

Как уберечься от теплового и солнечного ударов