Хмарно, але тепло: синоптики уточнили прогноз погоди на 13 липня

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Жителям Західного регіону, як і в минулі дні, слід очікувати опади

Синоптики уточнили, якою буде погода у п'ятницю, 12 липня. Про це передає Укргідрометцентр.

У західному регіоні нашої країни очікуються опади, вітер західний, 5-10 м/с. Українцям західних областей варто приготуватися до невеликого похолодання. Стовпчики термометра покажуть + 24...+ 26 градусів у Рівненській та Івано-Франківській областях, трошки холодніше у Львівській та Волинській областях: + 23...+ 25 градусів.

Туристам, які відправилися відпочивати в Карпати, варто звернути увагу, що тут також очікуються опади. Температура вночі 14-16°, вдень - 24-25° тепла.

Фото: Погода 13 липня (meteo.gov.ua)

На півдні України хмарно з проясненнями. Вночі повітря прогріється до 19-22 градусів тепла, а вдень, буде досить жарко вдень – від 31-33° в Одеській області, Херсоні, Миколаєві та окупованому Криму температура досягне +32° тепла. В Одесі та Херсоні ймовірні невеликі дощі.

13 липня на сході мінлива хмарність. Температура вночі прогнозується 18-21°, вдень — 30-33°. У Донецьку – до +33°. У Харкові - +32°.

Фото: pixabay.com

У Дніпропетровській області очікується аналогічна погода, температура повітря - 30-32°.

В Центральних областях буде трохи прохолодніше - вночі 16-19° тепла, вдень — 25-27°, в Полтаві - до +29. У регіоні можливі невеликі опади.

Згідно з народним календарем, 13 липня — Собор славних і всехвальних 12 Апостолів. Українці вірили, що якщо комарі і мошки сильно кусаються - до дощу.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода чекає українців у п'ятницю, 13 липня.

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