"Дожди с грозами": народный синоптик дала прогноз погоды на 13 июля

Фото: УНИАН

Синоптик призвала украинцев не забывать о зонтиках

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев в пятницу, 13 июля. Об этом Наталка написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в этот день на всей территории нашей страны ожидаются дожди, а местами даже ливни с сильным градом.

"Циклон, который таким красивым меховым воротником разлегся западнее Украины (на фото), завтра (13 июля) своим атмосферным хвостом-фронтом обусловит в большинстве наших областей дожди с грозами и кое-где даже ливни со шквалами и градом", - написала Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Синоптик обещает, что дожди наиболее вероятны в западных областях, где они пройдут уже сегодня (12 июля), на Севере и в Центре (кроме Днепра и районов).

В восточных областях и на Юге Наталка предусматривает сухую и жаркую погоду, температура воздуха будет достигать +28+33 градуса. Только в Одесской области возможен локальный дождь.

"Днем температура воздуха составит всего +26+30 градусов, на Западе +22+26 градусов", - отметила синоптик.

Также Диденко указала, какой в этот день будет погода в столице.

"Киев завтра дождем поприбиває летнюю пыль и даст возможность похвастаться красивой зонтиком. Я люблю красные цвета в зонтах. Ну, и не только я. Температура воздуха завтра (13 июля) в столице около +27, +28 градусов", - предполагает она.

Фото: Зонт Диденко (facebook.com/tala.didenko)

Наталка решила заранее предупредить киевлян, что во вторник, 17 июля, по предварительным прогнозам, в Киеве ожидается сильный дождь и понижение температуры воздуха.

Ранее синоптики уточнили прогноз погоды на 12 июля.

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