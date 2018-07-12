На Заході - дощі: синоптики уточнили прогноз погоди на 12 липня

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Синоптики попередили, що на більшості території України можливі опади

Синоптики уточнили, якою буде погода в четвер, 12 липня. Про це передає Укргідрометцентр.

У західному регіоні нашої країни очікуються опади, місцями навіть сильна злива, вітер східний – 5-10 м/с. Українцям західних областей варто приготуватися до невеликого похолодання. Стовпчики термометра покажуть + 23...+ 25 градусів у Рівненській та Івано-Франківській областях, Львівській областях, трошки тепліше в Тернопільській і Хмельницькій областях: + 26...+ 28 градусів.

Фото: Погода 12 липня (meteo.gov.ua)

Туристам, які відправилися відпочивати в Карпати, варто звернути увагу, що тут також очікуються опади. Температура вночі 14-16°, вдень - 23-25° тепла.

На півдні України хмарно з проясненнями. Вночі повітря прогріється до 19-22 градусів тепла, а вдень, буде досить жарко вдень – від 30-32° в Одеській області до +32...+34 у Херсоні та Миколаєві.

В окупованому Криму температура досягне +32° тепла

12 липня на сході прогнозуються дощі. Температура вночі прогнозується 20-22°, вдень 30-34°. У Донецьку – до +34 °. У Харкові 12 липня прогнозуються дощі. Температура вночі прогнозується 18-20°, вдень 30-32° тепла.

У Дніпропетровській області очікується аналогічна погода, температура повітря - 30-32°.

В Центральних областях буде трохи прохолодніше - вночі 16-18° тепла, вдень 26-29°, дощі.

Фото: president.gov.ua

Північний регіон – температура вночі 15-19°, вдень — 27-29° тепла.

У Києві 12 липня очікується дощова погода. Температура вночі 17-19°, вдень — 27-28°.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в четвер, 12 липня, коли православні та греко-католики відзначають день святих Петра і Павла.

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