На Западе - дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на 12 июля

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Синоптики предупредили, что на большинстве территории Украины вероятны осадки

Синоптики уточнили, какой буде погода в четверг, 12 июля. Об этом передает Укргидрометцентр.

В западном регионе нашей страны ожидаются осадки, местами даже сильный ливень, ветер восточный – 5-10 м/с. Украинцам западных областей стоит приготовится к небольшому похолоданию. Столбики термометра покажут + 23…+ 25 градусов в Ровенской и Ивано-Франковской областях, Львовской областях, немножко теплее в Тернопольской и Хмельницкой областях: + 26…+ 28 градусов.

Фото: Погода 12 июля (meteo.gov.ua)

Туристам, которые отправились отдыхать в Карпаты, стоит обратить внимание, что здесь также ожидаются осадки. Температура ночью 14-16°, днем - 23-25° тепла.

На юге Украины – облачно с прояснениями. Ночью воздух прогреется до 19−22 градусов тепла, а днем, будет достаточно жарко днем – от 30−32° в Одесской области, до +32…+34 в Херсоне и Николаеве.

В оккупированном Крыму температура достигнет +32° тепла

12 июля на востоке прогнозируются дожди. Температура ночью прогнозируется 20−22°, днем — 30−34°. В Донецке – до +34 °. В Харькове 12 июля прогнозируются дожди. Температура ночью прогнозируется 18-20°, днем - 30-32° тепла.

В Днепропетровской области ожидается аналогичная погода, температура воздуха - 30−32°.

В Центральных областях будет немного прохладнее - ночью 16−18° тепла, днем — 26−29°, дожди.

Фото: president.gov.ua

Северный регион – температура - ночью 15−19°, днем — 27−29° тепла.

В Киеве 12 июля ожидается дождливая погода. Температура ночью 17−19°, днем — 27−28°.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в четверг, 12 июля, когда православные и греко-католики отмечают день святых Петра и Павла.

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