Погода на Петра и Павла: синоптик дала прогноз на 12 июля

Фото: pixabay.com

Синоптик указала, где в Украине в этот день возможны осадки

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в четверг, 12 июля, когда православные и греко-католики отмечают день святых Петра и Павла. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Петра и Павла завтра (12 июля). Практически Говерла лета. Будет красиво", - обещает Диденко.

Синоптик указала, где в Украине в этот день возможны осадки.

Фото: pixabay.com

По ее словам, дожди с грозами вероятны на северо-востоке и востоке нашей страны, кроме Донецкой области.

В центре - скорее всего в Полтавской и Винницкой областях. В северном регионе Диденко предусматривает осадки лишь в Сумской области.

По ее словам, на Западе - периодические небольшие дожди, а на Юге украинцев ждет солнце и жара.

"Вычитала, если на Петра и Павла жарко, то Рождество будет с морозом. Записываем. Температура воздуха. Свежая погода ожидается на Западе - +20+26. На остальной территории +25+30. На Юге и Востоке +27+33 градуса", - пишет синоптик.

Фото: Святые Петр и Павел (acc.cv.ua)

Также Наталья рассказала о погоде в столице.

Она обещает, что в Киеве завтра (12 июля) без существенных осадков, только аж к вечеру возможно пройдет небольшой дождь. Температура воздуха +28 градусов

"Для меня вот эта часть лета, Петра и Павла, 12 июля - всегда нечто хорошее, красивое и теплое", - подытожила Наталья Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптик рассказал, какую погоду ожидать в Украине в ближайшее время.

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