Погода на Петра і Павла: синоптик дала прогноз на 12 липня

Фото: pixabay.com

Синоптик вказала, де в Україні в цей день можливі опади

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в четвер, 12 липня, коли православні та греко-католики відзначають день святих Петра і Павла. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Петра і Павла завтра (12 липня). Практично Говерла літа. Буде гарно", - обіцяє Діденко.

Синоптик вказала, де в Україні в цей день можливі опади.

Фото: pixabay.com

За її словами, дощі з грозами імовірні на північному сході та сході нашої країни, окрім Донецької області.

У центрі - скоріше всього в Полтавській та Вінницькій областях. В північному регіоні Діденко передбачає опади лише в Сумській області.

За її словами, на Заході - періодичні невеликі дощі, а на Півдні українців чекає сонце та спека.

"Вичитала, якщо на Петра і Павла спекотно, то Різдво буде з морозом. Записуємо. Температура повітря. Свіжа погода очікується на Заході - +20+26. На решті території +25+30. На Півдні та Сході +27+33 градуси", - пише синоптик.

Фото: Святі Петро і Павло (acc.cv.ua)

Також Наталка розповіла про погоду в столиці.

Вона обіцяє, що в Києві завтра (12 липня) без істотних опадів, тільки аж надвечір можливо пройде невеликий дощ. Температура повітря +28 градусів

"Для мене ось ця частина літа, Петра і Павла, 12 липня - завжди таке щось хороше, красиве і тепле", - підсумувала Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптик розповів, яку погоду можна чекати в Україні найближчим часом.

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