"Дощі з грозами": народний синоптик дала прогноз погоди на 13 липня

Фото: УНІАН

Синоптик закликала українців не забувати про парасольки

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода чекає українців в п'ятницю, 13 липня. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, в цей день на всій території нашої країни очікуються дощі, а подекуди навіть зливи з сильним градом.

"Циклон, який таким красивим хутряним коміром розлігся західніше України (на фото), завтра (13 липня) своїм атмосферним хвостом-фронтом зумовить у більшості наших областей дощі з грозами і подекуди навіть зливи з шквалами та градом", - написала Діденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Синоптик обіцяє, що дощі найбільш ймовірні у західних областях, де вони пройдуть вже сьогодні (12 липня), на Півночі та в Центрі (окрім Дніпра та районів).

У східних областях та на Півдні Наталка передбачає суху й спекотну погоду, температура повітря сягатиме +28+33 градуси. Лише в Одеській області можливий локальний дощ.

"Вдень температура повітря становитиме загалом +26+30 градусів, на Заході +22+26 градусів", - відзначила синоптик.

Також Діденко вказала, якою в цей день буде погода в столиці.

"Київ завтра дощем поприбиває літню пилюку і дасть можливість похизуватися красивою парасолею. Я люблю червоні кольори в парасолях. Ну, й не лише я. Температура повітря завтра (13 липня) у столиці близько +27, +28 градусів", - передбачає вона.

Фото: Парасолька Діденко (facebook.com/tala.didenko)

Також Наталка вирішила попередити киян зазделегідь, що у вівторок, 17 липня, за попередніми прогнозами, у Києві очікується сильний дощ та зниження температури повітря.

Раніше синоптики уточнили прогноз погоди на 12 липня.

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