"Обматывали ночью скотчем и били": в Черновцах в клинике для алкозависимых загадочно умер пациент

Коллаж РБК-Украина

Родным рассказали, что пациента забили сотрудники учреждения

В Черновцах в частной клинике для нарко- и алкозависимых при загадочных обстоятельствах умер пациент. Родственники предполагают, что его забили сами сотрудники больницы. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Людмила Бондарчук отправила на лечение от алкоголизма своего 45-летнего сына. Это было неделю назад. Вскоре она узнала по телефону о его смерти.

"Руслан Степанович умер. Я говорю: как? Не знаю, утром к нему подошли – он мертв", - рассказала мать погибшего.

Жена мужчины Лариса Бодияр рассказала, что другие пациента видели, как его избивали сотрудники медицинского учреждения прямо в больнице. "Тело было в покрывале, до половины оно было все синее, опухшее было, все черное. Сказали, что его обматывали скотчем. Они его скрутили и били!" – сообщила она.

Видео: в Черновцах в клинике для алкозависимых загадочно умер пациент (youtube.com/ТСН)

Как только пациенты узнали об этом, тут же сбежали из клиники, но родные умершего надеются, что те смогут подтвердить информацию в полиции. Заместитель начальника Черновицкого отдела полиции Александр Кушнир сообщил, что сейчас лица, которые находились в больнице, приглашены для допроса.

К слову, о реабилитационном центре, который находится посреди жилого сектора, мало кто знал. Родственники Руслана узнали о нем от знакомых и заплатили девять тысяч гривен за месяц лечения. Врача, который всем заведует, они никогда не видели.

Напомним, в селе Лазещина Раховского района Закарпатской области нашли тело лидера организации "Галицкая Русь" Кирилла Арбатова.

Его обнаружили повешенным на крыше собственного дома. Местная полиция подтвердила, что в селе Лазещина местный житель был найден повешенным, однако имя погибшего не сообщают.

Также мы писали о том, что во Львовской области в больнице погибла 17-летняя девушка при загадочных обстоятельствах.

Напомним, в больнице Кривого Рога, где умер боец Владимир Блызнюк, прокомментировали обвинения в халатности врачей.

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