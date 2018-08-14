"Обмотували вночі скотчем і били": в Чернівцях в клініці для алкозалежних загадково помер пацієнт

Колаж РБК-Україна

Рідним розповіли, що пацієнта забили співробітники установи

У Чернівцях у приватній клініці для нарко - і алкозалежних при загадкових обставинах помер пацієнт. Родичі припускають, що його забили самі працівники лікарні. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Людмила Бондарчук відправила на лікування від алкоголізму свого 45-річного сина. Це було тиждень тому. Незабаром вона дізналася по телефону про його смерть.

"Руслан Степанович помер. Я кажу: як? Не знаю, вранці до нього підійшли – він мертвий", - розповіла мати загиблого.

Дружина чоловіка Лариса Бодіяр розповіла, що інші пацієнти бачили, як його били співробітники медичного закладу прямо в лікарні. "Тіло було в покривалі, до половини воно було все синє, опухле було, все чорне. Сказали, що його обмотували скотчем. Вони його скрутили і били!" – повідомила вона.

Відео: в Чернівцях в клініці для алкозалежних загадково помер пацієнт (youtube.com/ТСН)

Як тільки пацієнти дізналися про це, тут же втекли з клініки, але рідні померлого сподіваються, що ті зможуть підтвердити інформацію поліції. Заступник начальника Чернівецького відділу поліції Олександр Кушнір повідомив, що зараз особи, які перебували в лікарні, запрошені для допиту.

До речі, про реабілітаційний центр, який знаходиться посеред житлового сектора, мало хто знав. Родичі Руслана дізналися про нього від знайомих і заплатили дев'ять тисяч гривень за місяць лікування. Лікаря, який всім завідує, вони ніколи не бачили.

Нагадаємо, у селі Лазещина Рахівського району Закарпатської області знайшли тіло лідера організації "Галицька Русь" Кирила Арбатова.

Його виявили повішеним на даху власного будинку. Місцева поліція підтвердила, що в селі Лазещина місцевий житель був знайдений повішеним, однак ім'я загиблого не повідомляють.

Також ми писали про те, що у Львівській області у лікарні загинула 17-річна дівчина при загадкових обставинах.

Нагадаємо, в лікарні Кривого Рогу, де помер боєць Володимир Близнюк, прокоментували звинувачення в халатності лікарів.

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