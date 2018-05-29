"Оборвался трос ": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)

Киевлян предупредили об опасности экстремального развлечения

В Киеве произошло ЧП на популярном аттракционе - троллее, ведущем от арки Дружбы народов к Труханову острову вдоль Пешеходного моста. По данным пользователей сети, с троса сорвался парень. Об этом сообщила очевидец Рузанна Араратовна на своей странице в соцсети Facebook.

По данным очевидца, инцидент произошел в пятницу, 25 мая.

Она опубликовала несколько видео с места происшествия. На одном из них на песке лежит парень, вокруг пострадавшего собрались отдыхающие. На втором видео на тросе посреди Днепра висит парень, который, вероятно, застрял.

Опубліковано Рузанною Араратовною 26 травня 2018 р.

Видео: facebook.com/Рузанна_Араратовна

Опубліковано Рузанною Араратовною 26 травня 2018 р.

Видео: facebook.com/Рузанна_Араратовна

"Внимание! Не катайтесь на этой штуке, у нас в стране для такого рода экстрима ничего не предусмотрено! Нет дополнительных канатов, нет медицинской скорой поддержки, нет качественного оборудования! Я вчера была свидетелем того, как оборвался трос и человек слетел на песок в лепешку! От арки Дружбы народов до Труханового острова за 250 грн может стоить Ваш фатальный недолет!" – написала Рузанна.

Опубліковано Рузанною Араратовною 26 травня 2018 р.

Видео: facebook.com/Рузанна_Араратовна

Опубліковано Рузанною Араратовною 26 травня 2018 р.

Видео: facebook.com/Рузанна_Араратовна

"После этого случая, работники продолжили катать людей не смотря даже на то, что проблемы с перелетом продолжали возникать! Прогрессивная алчность!" – отметила автор публикации.

"Скорая помощь приехала через 30 минут, за это время можно благополучно отдать свою душу небесам! г. Киев 25.05.2018г.", - добавила очевидец.

В комментариях она сообщила, что когда скорая медицинская помощь забирала пострадавшего, он был жив.

Стоит отметить, что 14 мая на сайте КГГА была зарегистрирована петиция с просьбой закрыть экстремальный аттракцион.

Скриншот (petition.kyivcity.gov.ua)

Скриншот поста (facebook.com/Рузанна_Араратовна)

Скриншот комментариев (facebook.com/Рузанна_Араратовна)

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