"Оборвался трос ": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)

Киевлян предупредили об опасности экстремального развлечения
В Киеве произошло ЧП на популярном аттракционе - троллее, ведущем от арки Дружбы народов к Труханову острову вдоль Пешеходного моста. По данным пользователей сети, с троса сорвался парень. Об этом сообщила очевидец Рузанна Араратовна на своей странице в соцсети Facebook.
По данным очевидца, инцидент произошел в пятницу, 25 мая.
Она опубликовала несколько видео с места происшествия. На одном из них на песке лежит парень, вокруг пострадавшего собрались отдыхающие. На втором видео на тросе посреди Днепра висит парень, который, вероятно, застрял.
Видео: facebook.com/Рузанна_Араратовна
Видео: facebook.com/Рузанна_Араратовна
"Внимание! Не катайтесь на этой штуке, у нас в стране для такого рода экстрима ничего не предусмотрено! Нет дополнительных канатов, нет медицинской скорой поддержки, нет качественного оборудования! Я вчера была свидетелем того, как оборвался трос и человек слетел на песок в лепешку! От арки Дружбы народов до Труханового острова за 250 грн может стоить Ваш фатальный недолет!" – написала Рузанна.
Видео: facebook.com/Рузанна_Араратовна
Видео: facebook.com/Рузанна_Араратовна
"После этого случая, работники продолжили катать людей не смотря даже на то, что проблемы с перелетом продолжали возникать! Прогрессивная алчность!" – отметила автор публикации.
"Скорая помощь приехала через 30 минут, за это время можно благополучно отдать свою душу небесам! г. Киев 25.05.2018г.", - добавила очевидец.
В комментариях она сообщила, что когда скорая медицинская помощь забирала пострадавшего, он был жив.
Стоит отметить, что 14 мая на сайте КГГА была зарегистрирована петиция с просьбой закрыть экстремальный аттракцион.
Скриншот (petition.kyivcity.gov.ua)
Скриншот поста (facebook.com/Рузанна_Араратовна)
Скриншот комментариев (facebook.com/Рузанна_Араратовна)
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