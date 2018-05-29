"Обірвався трос ": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)

Киян попередили про небезпеку екстремальної розваги

У Києві сталася НП на популярному атракціоні - тролеї, що веде від арки Дружби народів до Труханова острова вздовж Пішохідного мосту. За даними користувачів мережі, з троса зірвався хлопець. Про це повідомила очевидець Рузанна Араратівна на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За даними очевидця, інцидент стався в п'ятницю, 25 травня.

Вона опублікувала кілька відео з місця події. На одному з них на піску лежить хлопець, навколо потерпілого зібралися відпочивальники. На другому відео на тросі посеред Дніпра висить хлопець, який, ймовірно, застряг.

Опубліковано Рузанною Араратовною 26 травня 2018 р.

Відео: facebook.com/Рузанна_Араратовна

Опубліковано Рузанною Араратовною 26 травня 2018 р.

Відео: facebook.com/Рузанна_Араратовна

"Увага! Не катайтеся на цій штуці, у нас в країні для такого роду екстриму нічого не передбачено! Немає додаткових канатів, немає швидкої медичної підтримки, немає якісного обладнання! Я вчора була свідком того, як обірвався трос і людина злетіла на пісок! Від арки Дружби народів до Труханового острова за 250 грн може коштувати Ваш фатальний недоліт!" – написала Рузанна

Опубліковано Рузанною Араратовною 26 травня 2018 р.

Відео: facebook.com/Рузанна_Араратовна

Опубліковано Рузанною Араратовною 26 травня 2018 р.

Відео: facebook.com/Рузанна_Араратовна

"Після цього випадку працівники продовжили катати людей не дивлячись, навіть, на те, що проблеми з перельотом продовжували виникати! Прогресивна жадібність!" – зазначила автор публікації.

"Швидка допомога приїхала через 30 хвилин, за цей час можна благополучно віддати свою душу небесам! м. Київ 25.05.2018 р.", - додала очевидець.

В коментарях вона повідомила, що коли швидка медична допомога забирала потерпілого, він був живий.

Варто відзначити, що 14 травня на сайті КМДА була зареєстрована петиція з проханням закрити екстремальний атракціон.

Скріншот (petition.kyivcity.gov.ua)

Скріншот поста (facebook.com/Рузанна_Араратовна)

Скріншот коментарів (facebook.com/Рузанна_Араратовна)

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