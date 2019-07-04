Общественный деятель Маслов обратился к Зеленскому из-за ситуации с Куницким (видео)

Известный общественный деятель и юрист харьковчанин Леонид Маслов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не поддерживать на парламентских выборах кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого. Маслов считает, что к власти в Украине не могут прийти люди, которые имеют связи со страной-агрессором.

Свое видеообращение Леонид Маслов опубликовал 3 июля на YouTube. Говоря о Куницком, он отметил, что кандидат в депутаты, который баллотируется по 169 округу Харькова, имеет не только двойное гражданство, но и неоднократно пересекал российско-украинскую границу после начала боевых действий на востоке страны.

"Я - Леонид Маслов. Общественный деятель и директор юридической компании. Я - участник боевых действий и патриот Украины. Для меня стало очень большой неожиданностью узнать о том, что у нас, по 169 округу в Харькове, баллотируется лицо, ничем на самом деле не выдающееся. Не сделавшее каких-то особых поступков, кроме того, что имеет двойное гражданство. А самое главное - путешествует Российской Федерацией уже после начала войны. И неоднократно, без каких-либо исключительных обстоятельств, пересекало границу со страной-агрессором. Как по мне, это факт вопиющий. И люди, которые имеют какие-либо связи со страной агрессором, не могут быть допущены к власти в Украине вообще. Поэтому я призываю всех, кто меня слышит, в том числе руководство партии "Слуга народа", не поддерживать такого мажоритарщика на выборах в Верховную Раду", - обратился к Зеленскому общественный деятель.

Маслов обратился к Зеленскому из-за Куницкого

Леонид Маслов - известный в Харькове юрист и общественный деятель. Член Общественного совета добродетелей. Разведчик. Воевал в составе разведроты 92-й отдельной механизированной бригады. Участвовал в задержании российских разведчиков Александрова и Ерофеева. Сегодня занимается правовой и социальной защитой и призывников, и демобилизованных.

Заявление Маслова - не первое публичное обращение харьковчан к президенту Зеленскому по ситуации на мажоритарном 169 округе. Против Куницкого также выступила Александра Зарицкая - солистка группы KAZKA. В своем Instagram она заявила, что Александр Куницкий не имеет права представлять партию "Слуга народа" на выборах из-за наличия иностранного гражданства.

Напомним, на днях депутаты Андрей Денисенко и Игорь Мосийчук опубликовали фотографии Куницкого в военной форме армии Израиля.

А журналисты нашли в YouTube опубликованный в 2014 году видеоролик, на котором сам Куницкий подтверждает свое местонахождение в Израиле, а также говорит собеседнику, что готовится принять израильскую армейскую присягу.

Александр Куницкий

В свою очередь, в Центральной избирательной комиссии заявили, что получили официальные документы, подтверждающие факт пересечения украинской границы Александром Куницким по паспорту иностранного государства.