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Не имеет права: вокалистка КАZKA обратилась к Зеленскому из-за Куницкого (видео)

STYLERЖизнь    03.07.2019 - 17:15
Не имеет права: вокалистка КАZKA обратилась к Зеленскому из-за Куницкого (видео)
Александр Куницкий (фото: facebook.com/zpsanek)

Александра Зарицкая обратилась к Зеленскому из-за кандидата в нардепы от "Слуги народа"

Вокалистка группы КАZKA харьковчанка Александра Зарицкая обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации с гражданством иностранного государства кандидата в депутаты от "Слуги народа" Александра Куницкого. Она считает, что Куницкий не имеет законного права представлять партию на парламентских выборах. Видеообращение к президенту Украины Александра опубликовала на своей странице в Instagram.

Александра Зарицкая обратилась к Владимиру Зеленскому

"Уважаемый Владимир Александрович! Господин президент! Я сейчас обращаюсь к вам как представитель молодежи и как харьковчанка. Я ваш избиратель. Очень вас прошу разобраться с ситуацией по Куницкому Александру. Он имеет другое гражданство и об этом знает вся страна. Он не имеет права представлять вашу партию. Это неправильно и это незаконно", - заявила лидер группы КАZKA.

Отметим, что Александр Куницкий баллотируется в народные депутаты по 169 мажоритарному округу Харькова от партии "Слуга народа". 30 июня на заседании Центральной избирательной комиссии заявили о том, что получили документы, подтверждающие пересечение государственной границы Украины Александром Куницким по иностранному паспорту.

"Если комиссии становятся известными основания для утраты лицом права быть избранным народным депутатом, то ЦИК отменяет регистрацию такого кандидата", - заявила тогда член ЦИК Ольга Желтова.

Напомним, два народных депутата Андрей Денисенко и Игорь Мосийчук опубликовали фотографии Куницкого в форме армии Израиля. Как оказалось, кандидат в нардепы по харьковскому округу проходил службу в войсках иностранного государства.

Не имеет права: вокалистка КАZKA обратилась к Зеленскому из-за Куницкого (видео)

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Не имеет права: вокалистка КАZKA обратилась к Зеленскому из-за Куницкого (видео)

Фото: facebook.com/andriy.denysenko.75

Также в YouTube опубликовано видео, датированное 2014 годом, на котором Куницкий лично подтверждает, что находится в Израиле и готовится принять присягу в армии.

Александр Куницкий

Владимир Зеленский пока не отреагировал на обращение харьковчанки Александры Зарицкой.

Ранее мы уже писали о том, что на округ в Харькове от "Слуги народа" поставили блогера с гражданством Израиля.

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