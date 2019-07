Не имеет права: вокалистка КАZKA обратилась к Зеленскому из-за Куницкого (видео)

Я харків‘янка. Я часто сумую за домом, та навіть за сотні кілометрів не знаходжу собі місця, коли там щось не так. @zelenskiy_official, я прошу вас, як Президента, як українця, почуйте своїх виборців! #169_округ #zeteam #ze #зекоманда #слуганарода #ze2019 #зекандидат

