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Не має права: вокалістка КАZKA звернулася до Зеленського через Куницького (відео)

STYLERЖиття    03.07.2019 - 17:15
Не має права: вокалістка КАZKA звернулася до Зеленського через Куницького (відео)
Олександр Куницький (фото: facebook.com/zpsanek)

Олександра Зарицька звернулася до Зеленського через кандидата в нардепи від "Слуги народу"

Вокалістка гурту КАZKA харків'янка Олександра Зарицька звернулася до Володимира Зеленського з проханням розібратися в ситуації з громадянством іноземної держави кандидата в депутати від "Слуги народу" Олександра Куницького. Вона вважає, що Куницький не має законного права представляти партію на парламентських виборах. Відеозвернення до президента України Олександра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олександра Зарицька звернулася до Володимира Зеленського

"Шановний Володимире Олександровичу! Пане президенте! Я зараз звертаюся до вас як представник молоді та як харків'янка. Я ваш виборець. Дуже вас прошу розібратися з ситуацією по Куницькому Олександру. Він має інше громадянство і про це знає вся країна. Він не має права представляти вашу партію. Це неправильно і це незаконно", - заявила лідер групи КАZKA.

Зазначимо, що Олександр Куницький балотується в народні депутати по 169 мажоритарному окрузі Харкова від партії "Слуга народу". 30 червня на засіданні Центральної виборчої комісії заявили про те, що отримали документи, що підтверджують перетин державного кордону України Олександром Куницьким з іноземної паспортом.

"Якщо комісії стають відомими підстави для втрати особою права бути обраним народним депутатом, то ЦВК скасовує реєстрацію такого кандидата", - заявила тоді член ЦВК Ольга Желтова.

Нагадаємо, два народних депутати Андрій Денисенко та Ігор Мосійчук опублікували фотографії Куницького у формі армії Ізраїлю. Як виявилося, кандидат в нардепи по харківському округу проходив службу у військах іноземної держави.

Не має права: вокалістка КАZKA звернулася до Зеленського через Куницького (відео)

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Не має права: вокалістка КАZKA звернулася до Зеленського через Куницького (відео)

Фото: facebook.com/andriy.denysenko.75

Також в YouTube опубліковано відео, датоване 2014 роком, на якому Куницький особисто підтверджує, що знаходиться в Ізраїлі і готується прийняти присягу в армії.

Олександр Куницький

Володимир Зеленський поки не відреагував на звернення харків'янки Олександри Зарицької.

Раніше ми вже писали про те, що на округ у Харкові від "Слуги народу" поставили блогера з громадянством Ізраїлю.

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